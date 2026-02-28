Spot piyasada doğal gaz fiyatları (28 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 165 bin 468 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 827 bin 230 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 678 lira olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 422 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 411 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 944 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 221 milyon 228 bin 339 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 239 milyon 238 bin 187 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır