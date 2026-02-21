Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,7 azalarak 577 milyon 986 bin 288 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 876 lira, en düşük 11.00-13.00 saatlerinde sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1077 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1125 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 245 lira 99 kuruş, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

