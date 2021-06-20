FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. 20 Haziran Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları | 20 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

20 Haziran Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları | 20 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

20.06.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şisal ve Milli Piyango iş birliği ile birlikte Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 33.501.120 TL değerinde oldu. Peki 20 Haziran Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Haziran Süper Loto sonuçları...

20 Haziran Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları | 20 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde yapılıyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 33.501.120 TL değerinde. Peki 20 Haziran Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

20 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen 20 Haziran Süper Loto çekilişi bugün saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişin bitişinin ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden duyurulacak. İsteyen vatandaşlar çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı şekilde izleyebilecek.

20 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

17 Haziran 2021 tarihli son çekilişte şanslı sayı ve rakamlar 1,13 ,37, 39, 48 ve 58 olmuştu.

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir. İşaretleme yapmayı istemeyen vatandaşlar kolonun altında bulunan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, böylelikle rastgele 6 numara seçilir. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretmektedirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir ya da daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet adı verilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır. Süper Loto oynamak isteyen vatandaşlar www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması veya en yakın satış noktasını kullanabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

1100 TL pandemi desteği yattı mı? 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet

1100 TL pandemi desteği yattı mı? 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet

19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları

19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı

Tüm prim borçları yapılandırılıyor!

Tüm prim borçları yapılandırılıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.