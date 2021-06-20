20 Haziran Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları | 20 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde yapılıyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 33.501.120 TL değerinde. Peki 20 Haziran Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?
Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen 20 Haziran Süper Loto çekilişi bugün saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişin bitişinin ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden duyurulacak. İsteyen vatandaşlar çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı şekilde izleyebilecek.
20 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
17 Haziran 2021 tarihli son çekilişte şanslı sayı ve rakamlar 1,13 ,37, 39, 48 ve 58 olmuştu.
Milli Piyango Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir. İşaretleme yapmayı istemeyen vatandaşlar kolonun altında bulunan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, böylelikle rastgele 6 numara seçilir. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretmektedirler.
Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir ya da daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet adı verilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır. Süper Loto oynamak isteyen vatandaşlar www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması veya en yakın satış noktasını kullanabilir.
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