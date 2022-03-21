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Adi şirket nedir? Adi şirketlerin özellikleri nelerdir?

17.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket kuruluş süreçlerinde kişilere kolaylık sağlayan ve herhangi bir ticari unvan gerektirmeyen şirket türlerinden biri adi şirkettir. Mevzuat açısından da çok fazla ayrıntı barındırmadığı için en sık tercih edilen şirket türleri arasındadır. Birçok avantaja sahip olan adi şirket türü, şahıs şirket grubuna dâhildir. En basit şirket modeli olarak tanımlanan adi şirketin bir diğer adı ise adi ortaklıktır.

Adi şirket nedir? Adi şirketlerin özellikleri nelerdir?

Ülkemizde yaygın bir şirket modeli olan adi şirketin (adi ortaklık) tanımı, Türk Borçlar Kanunu içerisinde yer almaktadır. Diğer şirket modellerine nazaran çok daha kolay bir şekilde kurulan adi şirket modeli, gerçek kişiler tarafından kurulmaktadır. Adi şirket kurmak isteyen birçok kişi bu şirket türünün özelliklerinden kuruluş aşamalarına kadar birçok detayı merak etmektedir.

Adi Şirket Nedir?

Adi şirket, gerçek kişilerden oluşan tüzel kişilik ve tescil zorunluluğu bulunmayan, sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirket türlerinden biridir. Bu şirket türünde ortak olan kişiler emek ve mal varlıklarını bir araya getirmektedir. Türk mevzuatında Borçlar Kanunu içerisinde düzenlenen adi şirket türünde ortak olanların kendilerine ait mal varlıkları üzerinde el birliği mülkiyeti bulunmaktadır. Şirketin mal varlığı ve şirket ile ilgili her türlü hukuki işlemlerde ortakların birlikte hareket etmesi gerekmektedir.

Adi Şirketlerin Özellikleri

Adi şirket türü, belirli bir şekle tabi tutulmayan şirket türlerinden biridir. Adi şirket kurmak isteyen kişilerin şirket kuruluş sürecine girmeden önce özellikleri hakkında bilgi sahibi olması faydalıdır. Adi şirketlerin özellikleri ise şu şekildedir:

  • En kolay kurulan şirket türlerinden biridir.
  • Hızlı bir şekilde açılışı yapıldığı gibi yine kısa sürede kapatılabilen şirket türleri arasındadır.
  • Tüzel kişiliğe sahip değildir.
  • Herhangi bir ticari unvana gerek yoktur.
  • Ticaret sicili tescili ve ticaret sicili ilanı şartı bulunmamaktadır.
  • Ortakların noter huzurunda yaptıkları yazılı bir sözleşme ile basit bir şekilde kurulabilmektedir.
  • Herhangi bir kira kontratına gerek yoktur.
  • İş türü veya adres değişikliği gibi işlemler tek bir dilekçe ile gerçekleşmektedir.
  • Şirket ile ilgili her türlü karar için ortaklar birlikte hareket etmelidir.
  • Şirket yönetimi ortaklar tarafından yapılmaktadır.
  • Sermaye şirketlerine göre daha az masraflıdır.
  • Yönetim kurulu ortaklar tarafından oluşmaktadır.
  • Şirketin borçlarından tüm ortaklar sorumlu sayılmaktadır.
  • Şirketi kuran asıl kişinin kendi bölgesinde bulunan ticaret odasına bireysel olarak kayıt olması gerekmektedir.
  • Şirket içerisindeki kar ve zararların payları ortakların tümüne eşittir.

Adi Şirket Nasıl Kurulur?

Kurulması en kolay şirket türlerinden biri olan adi şirkette ortaklar öncelikle ticari işlerini yürütecekleri bir iş yeri adresi belirlemelidir. Daha sonrasında ortaklar noter huzurunda bir sözleşme yaparak şirket kurabilir.

Şirket kurulumundan sonra şirkete ait borçlar da ortakların tek başına veya birlikte ödemek zorunda oldukları şahıs borcu olarak kabul edilmektedir. Ayrıca ortaklardan biri kendine ait payları diğer ortakların rızası olmadan başka bir ortağa devredemez. Herhangi bir üçüncü şahsın şirkete ortak olması da söz konusu değildir.

Adi şirket kurarken ticaret sicil kaydı şartı bulunmamaktadır. Ticaret sicil kaydı yaptırmak isteyen ortaklar ise tek tek kayıt yaptırabilir. Kayıt için öncelikle birtakım belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler şu şekildedir:

  • Adi şirket sözleşmesi
  • İkametgâh
  • Kira sözleşmesi
  • İki adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İmza sirküleri
  • Muhasebeye verilen vekâletname

Muhasebeci ortaklar adına vergi dairesinde tüm işlemleri yapmaktadır. Vergi dairesinde yapılan işlemlerin ardından kayıt açıldığı gün adi şirketlerin kuruluş aşamaları tamamlanmış olmakta ve ortaklık başlamaktadır. Son olarak da şirket defterleri noter tarafından tasdik edilmektedir.

Adi Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Adi şirket iki veya daha fazla kişi tarafından kurulan bir şirket türüdür. Ortaklar kendilerine ait olan emek ve mal varlıklarını ortaya koyarak kısa bir süre içerisinde şirketlerini kurabilmektedir. Ortakların gerçek kişilerden oluşması gerekmektedir. Özellikle çok fazla sermaye koymak istemeyen girişimciler ve yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

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