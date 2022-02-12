FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Bakan Nebati'den son dakika elektrik ve doğal gaz açıklaması! 'Beşte dördünü devlet karşılıyor, reel fiyatların altında...'

Bakan Nebati'den son dakika elektrik ve doğal gaz açıklaması! 'Beşte dördünü devlet karşılıyor, reel fiyatların altında...'

12.02.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yeni ekonomi modelini açıkladı. Yastıkaltı altınları konusunda Mart ayından itibaren yeni bir sisteme geçileceğini belirten Nebati, enflasyon mesajı da verdi. Elektrik ve doğal gaz fiyatları hakkında da konuşan Nebati, 'Cam fanusta yaşamıyoruz. Ülkemizdeki elektrik ve doğal faz fiyatları reel fiyatların altındadır.' dedi.

Bakan Nurettin Nebati'den elektrik ve doğal faz fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Enflasyonla mücadelelerinin devam edeceğini belirten Nebati, 'Tüm dünya problem yaşıyor. Cam fanus içinde yaşamıyoruz. Muhalif söylemlerin daha adil şekle dönüştürülmesi konusunda çağrımız var.' dedi.

Son dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker...Son dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker...

"TÜRKİYE'DE FİYATLAR REELİN ALTINDA"

Elektrik doğalgaz fiyatları reel fiyatların altında 5’te 4’ünü kamu maliyesi üstlenmiş durumda elektrik fiyatları da aynı şekilde sübvansiyonlar sürerken bununla ilgili muhalif söylemlerin daha adil şekle dönüştürülmesi çağrımız var dünya sıkıntı yaşıyor biz fanusta değiliz dünyanın tamamını etkileyen durumda sübvansiyonların takdirle karşılanmasını bekliyoruz.

Son dakika: Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı: Mart ayında başlıyor!Son dakika: Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı: Mart ayında başlıyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haftanın zam şampiyonu domates ve biber olduHaftanın zam şampiyonu domates ve biber oldu
Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! ÜzüleceksinizElektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz
Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kısaca zamlar aynı şekilde kalıyor. Geçmiş olsun.
memurların enflasyon zammını ay ay verin.6 ay ezilip fark almak nedir?

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı

Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı

Elektrik faturalarında yeni formül masada

Elektrik faturalarında yeni formül masada

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.