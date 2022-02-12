Bakan Nebati'den son dakika elektrik ve doğal gaz açıklaması! 'Beşte dördünü devlet karşılıyor, reel fiyatların altında...'

Bakan Nurettin Nebati'den elektrik ve doğal faz fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Enflasyonla mücadelelerinin devam edeceğini belirten Nebati, 'Tüm dünya problem yaşıyor. Cam fanus içinde yaşamıyoruz. Muhalif söylemlerin daha adil şekle dönüştürülmesi konusunda çağrımız var.' dedi.

"TÜRKİYE'DE FİYATLAR REELİN ALTINDA"

Elektrik doğalgaz fiyatları reel fiyatların altında 5’te 4’ünü kamu maliyesi üstlenmiş durumda elektrik fiyatları da aynı şekilde sübvansiyonlar sürerken bununla ilgili muhalif söylemlerin daha adil şekle dönüştürülmesi çağrımız var dünya sıkıntı yaşıyor biz fanusta değiliz dünyanın tamamını etkileyen durumda sübvansiyonların takdirle karşılanmasını bekliyoruz.



