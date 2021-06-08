En uygun konut kredisi veren bankalar! Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın ev kredisi faiz oranları ve ödeme planları!

Özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan kredi imkanları, vatandaşların sık sık gündeminde yer alıyor. Düşük faizli kredi imkanları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ise araştırmaları sürüyor. Haziran ayı itibariyle de Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank’ın konut faiz fiyatları da netleşti.

15 YILA VARAN VADE

Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI