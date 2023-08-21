Hafta tatili, kıdem tazminatı, yıllık izin... Kamuda milyonlarca genç için iş fırsatı doğuyor! Part-time çalışmada yeni dönem

Part-time (kısmi süreli) çalışma yöntemi başta gençler olmak üzere Türkiye'de 2 milyondan fazla vatandaşa iş fırsatı sunuyor. Milyonları kapsayacak part-time çalışmaya ilişkin düzenlemeler yapılacağı öğrenildi. Buna göre yeni sistemde sosyal haklar iyileştirilecek, kamuda ve özel sektörde iş bulma olanağı artacak.

GENÇLERE İSTİHDAM OLANAĞI

Part-time çalışmada milyonlardan fazla vatandaşın sosyal güvenlik, haftalık izin, kıdem tazminatı gibi haklarına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; bu kapsamda üniversiteli gençlerin istihdamını kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de içeren adımlar devreye girecek.

YENİ İŞ MODELLERİNE UZAKTAN ÇALIŞMA AYARI

Uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

HAFTALIK TATİL, YILLIK ÜCRETLİ İZİN...

İşgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde bir sistem çerçevesinde tasarlanacak.

Kısmi süreli çalışmada hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE İŞ İMKANI

Part time çalışanlar eksik günlerini isteğe bağlı olarak öderken, hem kamu hem de özel sektörde projelerde iş bulmaları sağlanacak.

Kamuda esnek çalışma yöntemleri uygulanırken, mali, sosyal hak, yardımlar gibi özlük haklar ise saklı kalacak.