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İŞKUR yeni ilanlar yayınladı! 4000 TL maaşla işçi arıyorlar!

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2020 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye'de her geçen gün büyük bir sorun haline gelen işsizlik problemine dair devlet kanallı çözümler üretiliyor. Bu çözümlerde kilit noktada İŞKUR yer alıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan güncel ilanlar ile iş arayanlara ulaşılmaya çalışılıyor. Ülkemizdeki istihdam politikalarını belirleyen ve düzenleyen İŞKUR işveren ve iş arayanlar arasında köprü kuruyor.

İŞKUR yeni ilanlar yayınladı! 4000 TL maaşla işçi arıyorlar!

Teknolojik gelişmeleri bünyesine entegre eden ve internet alt yapısı ile çalışmalarını çeşitlendiren İŞKUR periyodik olarak iş ilanlarını güncelliyor. İŞKUR'un kurumsal web sitesinde yayınlan iş ilanları her meslek, eğitim ve statüye göre çeşitlendiriliyor. İŞKUR e-şubesine iş arayan kaydı oluşturduktan sonra kişilerin açık ilanlar ve "bana uygun ilanlar" sayfalarını kullanarak iş arama sürecini başlatmasına izin verilir. İŞKUR üzerinden tüm vatandaşlara uygun olarak her kesimin ihtiyacını karşılayacak şekilde iş ilanları yayınlanmasına özen gösteriliyor. Belirli dönemlerde yayınlanan iş ilanlarını takip etmek için İŞKUR'un e-şubesi kullanılırken, ilanlara bu sistem üzerinden başvurular da iletilebilir. İşte, İŞKUR ilanlarını takip etmeye dair merak edilen detaylar...

İŞKUR İNTERNET ŞUBESİNDEN YAYINLANAN İLANLARA NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait iş ilanlarına yer verilen İŞKUR'un resmi web sitesinden güncel iş ilanları takip edilir ve başvurular kolayca iletilir. İlanların görüntülenmesi için ilk adımda vatandaşların İŞKUR'a kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi ile online; en yakın şubeye giderek bizzat olarak kayıt işlemi tamamlanır. Online ve şahsen yapılan başvurular sırasında mutlaka kişilerin öz geçmişlerini oluşturmaları gerekir. Aynı zamanda kişilerin iş bulma sürecini hızlandırmak için özel danışman tahsis edilir.

Vatandaşların kayıt işlemi sırasında mutlaka doğru bilgilerini vermeleri gerekir. Doğru bilgilerin girilmesi iş ilanları için yapılan sorgulamalar açısından önemlidir.

Açık ilanlara uygun olarak filtreleme özelliği devreye sokulmuştur. Filtreleme özelliğini kullanarak vatandaşlar çeşitli kriterler ile yurt içinde ve yurt dışındaki bütün ilanlar sorgulayabilir. Kısa zaman içinde kişisel bilgiler ile eşleşen uygun ilanlara başvurulabilir.

İLANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞKUR İNTERNET ŞUBESİNDE YAYINLANAN AÇIK İLANLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR üzerinden iş arayan kaydı oluşturan kişilerin sisteme giriş yapmasından sonra açık ilan sayfasına erişim sağlanabilir. Görüntülenen güncel iş ilanlarına aynı sayfanın alt kısmında bulunan "başvur" butonu ile de iletilebilir.

Açık ilan sayfasının arama sekmesinde ilk olarak pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adı seçerek filtreleme yapılmaktadır. Filtreleme özelliğini kullanmak istemeyen kişiler bu kısmı boş bırakabilir.

Baştaki filtreleme özelliğinin yanında çalışma yeri, il ve ilçe gibi bilgiler girilerek yurtiçi ya da yurtdışındaki ilanların görüntülenmesine izin verilir.

Özel olarak yayınlanan ilanlara ulaşılmak isteniyorsa ilan no ve ilan tarihi boşluklarına ait bilgiler doldurulur.
Ardından meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya ve iş yeri unvanı gibi bilgiler girilir.
Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra sayfanın alt kısmında bulunan "ara" sekmesine basılır ve sonuç sayfası beklenir.

İŞKUR İLANLARINA YAPILAN BAŞVURULAR NASIL SORGULANIR?

İŞKUR'da yayınlanan iş ilanlarının her birinin kendi ait kriterleri bulunmaktadır. Ancak genel olarak başvuruyu yapmak isteyenlerin; 18 yaşını doldurması, istenilen deneyim ve tecrübeye sahip olması, belirlenen ikamet şartlarında yaşıyor olması, kamu haklarından mahrum olmaması ve belirtilen eğitim şartlarına sahip olması yer alır.

İŞKUR üzerinden yapılan başvurular e-Devlet kapısı üzerinden İŞKUR tarafından oluşturulan "İş Başvurusu Sorgulama" sayfası ile sorgulama yapılır. Sorgulama sırasında T.C kimlik numarası ile e-Devlet şifresi gerekir.

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