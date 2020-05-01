İŞKUR yeni ilanlar yayınladı! 4000 TL maaşla işçi arıyorlar!

Teknolojik gelişmeleri bünyesine entegre eden ve internet alt yapısı ile çalışmalarını çeşitlendiren İŞKUR periyodik olarak iş ilanlarını güncelliyor. İŞKUR'un kurumsal web sitesinde yayınlan iş ilanları her meslek, eğitim ve statüye göre çeşitlendiriliyor. İŞKUR e-şubesine iş arayan kaydı oluşturduktan sonra kişilerin açık ilanlar ve "bana uygun ilanlar" sayfalarını kullanarak iş arama sürecini başlatmasına izin verilir. İŞKUR üzerinden tüm vatandaşlara uygun olarak her kesimin ihtiyacını karşılayacak şekilde iş ilanları yayınlanmasına özen gösteriliyor. Belirli dönemlerde yayınlanan iş ilanlarını takip etmek için İŞKUR'un e-şubesi kullanılırken, ilanlara bu sistem üzerinden başvurular da iletilebilir. İşte, İŞKUR ilanlarını takip etmeye dair merak edilen detaylar...

İŞKUR İNTERNET ŞUBESİNDEN YAYINLANAN İLANLARA NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait iş ilanlarına yer verilen İŞKUR'un resmi web sitesinden güncel iş ilanları takip edilir ve başvurular kolayca iletilir. İlanların görüntülenmesi için ilk adımda vatandaşların İŞKUR'a kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi ile online; en yakın şubeye giderek bizzat olarak kayıt işlemi tamamlanır. Online ve şahsen yapılan başvurular sırasında mutlaka kişilerin öz geçmişlerini oluşturmaları gerekir. Aynı zamanda kişilerin iş bulma sürecini hızlandırmak için özel danışman tahsis edilir.