MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI: Tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet ne kadar? Bilet saat kaça kadar satılıyor?

Milli Piyango yılbaşı fiyatları belli oldu. Büyük ikramiye çekilişine saatler kala vatandaşlar yeniden tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Milyonların hayalini kuran vatandaşlar Milli Piyango biletlerinin saat kaça kadar satın alınabileceği de ortaya çıktı. Bu sene tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet ne kadar? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? İşte 31 Aralık gecesine doğru giderken Milli Piyango'da son gelişmeler.

BÜYÜK ÖDÜL 800 MİLYON TL

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları bu akşam belli olacak. Büyük ikramiye 2026 yılında 800 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet alan bir vatandaş büyük ikramiyeyi kazanırsa 800 milyon TL'nin sahibi olacak. Yarım bilete çıkarsa büyük ikramiye 400 milyon TL çeyrek bilete çıkarsa ise büyük ikramiye 200 milyon TL olarak dağıtılacak.

TAM BİLET, YARIM BİLET, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milyonlara hayal kurduran milyonların sahibi olmak için satın alınan Milli Piyango biletlerinin fiyatı belli oldu. Tam bilet bu sene 800 TL'ye, yarım bilet 400 TL'ye çeyrek bilet ise 200 TL'ye satılıyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SATILIYOR MU?

Yeni yıla girmeye saatler kala Milli Piyango biletlerinin satışta olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık günü itibarıyla Milli Piyango tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet satışları devam ediyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA OLACAK!

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?

Milli Piyango bilet satış saati şu an resmi olarak açıklanmasa da saat 18.00'e kadar satışta kalacağı tahmin ediliyor. Milli Piyango biletleri geçen sene de saat 18.00'e kadar satılmıştı.