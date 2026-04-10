Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Nisan Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasındaki Güncel Gelişmeler

10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. Saat 10:00’da alınan verilere göre, gümüş ons fiyatları alış 3369.46 TL, satış 3372.01 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %0.39 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcılar için olumlu bir işaret sunmakta. Gümüşün değerinin yükselmesine de katkı sağlıyor.

Gümüşün ons/dolar fiyatı da önemli bir gösterge. Alış fiyatı 75.42 dolar, satış fiyatı ise 75.47 dolar. Burada günlük değişim yüzdesi %0.15. Dolar bazındaki bu veriler global piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle dikkatle izlenmelidir.

Gümüşün gram fiyatlarına bakıldığında, alış fiyatı 108.3331 TL, satış fiyatı ise 108.4049 TL olarak görünmektedir. Günlük değişim oranı %0.38. Bu durum, gümüşün TL cinsinden değer kazanmasının sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, bu fiyat hareketlerini ve olasılıklarını değerlendirmek için gümüş piyasalarını yakından takip etmelidir.

Gümüş, sanayi uygulamaları ve yatırım aracı olarak önemli bir konumda. Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler arttığında, kıymetli metallerin değeri genellikle yükselir. Yatırımcıların gümüşün güncel fiyat trendlerini ve piyasa dinamiklerini dikkate alarak stratejiler geliştirmesi yararlıdır.

Güncel fiyat verileri gümüş piyasasında olumlu bir görünüm sağlıyor. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Gümüş, potansiyel kazanç sunan bir yatırım aracı olarak finansal portföylerde önemli bir yer tutmaya devam edecek gibi görünüyor.