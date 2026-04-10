Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Nisan Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 10 Nisan 2026 itibarıyla fiyatlar yatırımcıların ilgisini çekiyor. Güncel gümüş fiyatları takip ediliyor. İşte güncel gümüş fiyatları...

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş Piyasasındaki Güncel Gelişmeler

10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. Saat 10:00’da alınan verilere göre, gümüş ons fiyatları alış 3369.46 TL, satış 3372.01 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %0.39 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcılar için olumlu bir işaret sunmakta. Gümüşün değerinin yükselmesine de katkı sağlıyor.

Gümüşün ons/dolar fiyatı da önemli bir gösterge. Alış fiyatı 75.42 dolar, satış fiyatı ise 75.47 dolar. Burada günlük değişim yüzdesi %0.15. Dolar bazındaki bu veriler global piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle dikkatle izlenmelidir.

Gümüşün gram fiyatlarına bakıldığında, alış fiyatı 108.3331 TL, satış fiyatı ise 108.4049 TL olarak görünmektedir. Günlük değişim oranı %0.38. Bu durum, gümüşün TL cinsinden değer kazanmasının sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, bu fiyat hareketlerini ve olasılıklarını değerlendirmek için gümüş piyasalarını yakından takip etmelidir.

Gümüş, sanayi uygulamaları ve yatırım aracı olarak önemli bir konumda. Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler arttığında, kıymetli metallerin değeri genellikle yükselir. Yatırımcıların gümüşün güncel fiyat trendlerini ve piyasa dinamiklerini dikkate alarak stratejiler geliştirmesi yararlıdır.

Güncel fiyat verileri gümüş piyasasında olumlu bir görünüm sağlıyor. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Gümüş, potansiyel kazanç sunan bir yatırım aracı olarak finansal portföylerde önemli bir yer tutmaya devam edecek gibi görünüyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

