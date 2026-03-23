Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Dikkat Çeken Gelişmeler

23 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Saat 10:00'da açıklanan verilere göre, gümüş ons fiyatı alışta 2785.65 TL, satışta ise 2790.59 TL olarak belirlendi. Bu değerler, günlük bazda -7.15'lik bir değişim yüzdesini işaret ediyor. Böyle bir düşüş, yatırımcılar arasında endişelere yol açtı. Piyasaların genel durumu hakkında derinlemesine bir değerlendirme yapılması zorunlu hale geldi.

Gümüş ons değerinin yanı sıra, gümüşün dolar cinsinden fiyatı da dikkat çekiyor. Gümüş ons / dolar kuru, alışta 62.86 dolar, satışta ise 62.95 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak bu değerde günlük değişim yüzdesi hakkında bir veri bulunmuyor. Dolara bağlı işlem gören gümüş fiyatlarının dalgalı olması, küresel ekonomi ve döviz piyasalarındaki belirsizliklerle ilişkilidir.

Gümüş gram fiyatları, piyasadaki dinamikleri etkileyen bir diğer önemli unsur. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı alışta 89.5882 TL, satışta 89.7164 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, günlük bazda -7.13'lük bir değişim yüzdesini gösteriyor. Yerel piyasalardaki talep ve arz dengesiyle uluslararası gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar bu durumu etkiliyor.

23 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturdu. Piyasa koşulları göz önünde bulundurulmalı. Gümüş yatırımları yeniden değerlendirilmelidir. Düşüşlerin süresi ve gelecekteki gümüş fiyatlarının şekillenmesi, yatırımcıların stratejilerini belirlemelerinde önemli bir faktör olacaktır.