Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 23 Mart 2026 tarihi itibarıyla dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Gümüş ons fiyatı, günlük bazda %7.15'lik bir düşüş ile alışta 2785.65 TL, satışta ise 2790.59 TL seviyesine geriledi. Yatırımcılar, gümüş gram fiyatlarının da %7.13'lük bir değişimle 89.5882 TL ve 89.7164 TL olarak belirlendiğini gözlemliyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel arz-talep dengeleri, gümüş yatırımlarını etkileyen önemli etkenler arasında yer alıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Cansu Çamcı

Gümüş Piyasasında Dikkat Çeken Gelişmeler

23 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Saat 10:00'da açıklanan verilere göre, gümüş ons fiyatı alışta 2785.65 TL, satışta ise 2790.59 TL olarak belirlendi. Bu değerler, günlük bazda -7.15'lik bir değişim yüzdesini işaret ediyor. Böyle bir düşüş, yatırımcılar arasında endişelere yol açtı. Piyasaların genel durumu hakkında derinlemesine bir değerlendirme yapılması zorunlu hale geldi.

Gümüş ons değerinin yanı sıra, gümüşün dolar cinsinden fiyatı da dikkat çekiyor. Gümüş ons / dolar kuru, alışta 62.86 dolar, satışta ise 62.95 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak bu değerde günlük değişim yüzdesi hakkında bir veri bulunmuyor. Dolara bağlı işlem gören gümüş fiyatlarının dalgalı olması, küresel ekonomi ve döviz piyasalarındaki belirsizliklerle ilişkilidir.

Gümüş gram fiyatları, piyasadaki dinamikleri etkileyen bir diğer önemli unsur. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı alışta 89.5882 TL, satışta 89.7164 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, günlük bazda -7.13'lük bir değişim yüzdesini gösteriyor. Yerel piyasalardaki talep ve arz dengesiyle uluslararası gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar bu durumu etkiliyor.

23 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturdu. Piyasa koşulları göz önünde bulundurulmalı. Gümüş yatırımları yeniden değerlendirilmelidir. Düşüşlerin süresi ve gelecekteki gümüş fiyatlarının şekillenmesi, yatırımcıların stratejilerini belirlemelerinde önemli bir faktör olacaktır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

