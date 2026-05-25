Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Mayıs Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla önemli bir artış göstermiştir. Saat 10:00 itibarıyla fiyatlar yatırımcılar için dikkate değer bilgiler sunmaktadır. Gümüş ons fiyatı, alış fiyatı 3551.06 TL, satış fiyatı 3555.08 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise %2.91’dir. Bu durum, gümüş yatırımcıları için olumlu bir sinyal olabilir. Ayrıca piyasalardaki dalgalanmalara da işaret edebilir. Yükselen fiyatlar, talep artışı ve spekülasyonlarla ilişkilendirilebilir.

Gümüş ons/dolar paritesinde, alış fiyatı 77.7 dolardır. Satış fiyatı ise 77.77 dolara ulaşmıştır. Burada günlük değişim yüzdesi %2.98 olarak belirlenmiştir. Dolar bazında fiyat artışı, uluslararası piyasalarda değer kazanma anlamına gelir. Döviz kurlarındaki değişimlerin etkisi de dikkate alınmalıdır.

Gümüş gram fiyatları, alış fiyatı 114.1803 TL, satış fiyatı 114.2832 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %2.9'dur. Gram bazında fiyatlardaki artış, yatırımcılar için fırsatlar sunmaktadır. Ancak piyasa dinamikleri bu fiyatların değişkenliğini etkileyebilir.

25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarındaki bu artışlar önem taşımaktadır. Yatırımcılar, stratejilerini gözden geçirmelidir. Piyasa trendlerini izlemek büyük bir fırsat sunar. Gümüş fiyatlarının geleceği için güncel veriler dikkate alınmalıdır. Yatırımcılar bu bilgileri izleyerek doğru kararlar alabilirler.