Bugünkü gümüş fiyatı! 7 Şubat Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

7 Şubat 2026 itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir yükseliş sergiliyor. Gümüş ons fiyatları 3376.26 TL alış ve 3380.81 TL satış seviyelerine ulaştı. Günlük artış oranı yüzde 5.51 olarak kaydedildi. Dolar bazında gümüş ons fiyatı da 77.44 Dolar alış ve 77.52 Dolar satış seviyesinde işlem görmekte. Gümüş gram fiyatı ise 108.56 TL seviyelerine çıktı. Yatırımcıların bu yükselişe dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

7 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 3376.26 TL alış ve 3380.81 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Bu, günün erken saatlerinde gümüş fiyatlarının yüzde 5.51 oranında bir artış gösterdiği anlamına geliyor. Yatırımcıların dikkatini gümüş üzerine çeken bu yükseliş, gümüşü güvenli bir yatırım aracı yaptı.

Gümüş ons/Dolar paritesi de önemli bir veri olarak kaydedilmektedir. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatı 77.44 Dolar alış, 77.52 Dolar satış seviyesindedir. Bu paritedeki günlük değişim oranı yüzde 5.22 olarak gerçekleşmiştir. Dolar bazında gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi, küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisini gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları da piyasada önemli bir yer tutuyor. 7 Şubat 2026 sabahı itibarıyla gümüş gram fiyatı 108.5567 TL alış ve 108.6689 TL satış seviyelerine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı ise yüzde 5.38 olarak kayıtlara geçmiştir. Gram cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların gümüş alım satım işlemlerine yönelmelerine neden olmaktadır.

Tüm bu veriler ışığında gümüş piyasalarının yükseliş trendini sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi artarken piyasalardaki belirsizlikler, gümüşü cazip bir yatırım aracı haline getirmektedir. Gümüşe yatırım yapmayı düşünenler, piyasa koşullarını dikkatlice değerlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
