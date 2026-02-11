Komisyon ödeyerek 1 kilo aldılar! Şirin Sarı'dan net uyarı: 'Sakin kalın'

Gümüş kaç TL? Gümüşün ons fiyatı kaç dolar? Geçtiğimiz yıl altını tahtından ederek zirveye yerleşen gümüş, bu yıl oynaklığı ile yatırımcısını tedirgin ediyor. 2025’te rekor kazanç sağlayan gümüşe güvenerek tüm yatırımını buraya yapan yatırımcı hayal kırıklığına uğradı. 2026’nın ilerleyen günlerinde ise gümüş fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak konusu.

ABD'den gelen hayal kırıklığı yaratan ekonomik veriler ve ABD varlıklarına olan güvenin azalması, güvenli liman talebini artırdı. güvenli liman talebini artırdı. Yatırımcılar son iki haftadaki spekülatif yükseliş ve tarihi satış dalgası da dahil olmak üzere son dalgalanmaların ardından temkinli bir duruş sergilemeye başladı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş güne 81 dolardan başladı. Bu hafta 92 dolar seviyesine gören ons gümüş şu sıralar 83,510 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram gümüş güne 113,6 liradan başladı. Bu hafta en yüksek 129 TL’yi gören gram gümüş, şu sıralar 117,170 TL.



YÜZDE 40’A VARAN DÜŞÜŞ

Gümüş yatırımcısı, ilerleyen süreçte piyasaların nasıl şekilleneceği merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, Nasıl Bir Ekonomi TV’ye açıklamalarda bulundu. Sarı, şu sözleri sarf etti:

“Gümüşte günlük %5'lik %7'lik hareketler normalleşti. Gümüşte düzeltme hareketi devam ediyor diyebiliriz. Gümüşte neredeyse yüzde 40’a varan düşüş görüldü. 40-50 dolar bandına oturan bir gümüş görebiliriz, bir süre en azından”

Yatırımını sepetine gümüşü eklemek isteyenler için fırsat doğduğunu ifade eden Sarı, “Düşüş biraz bekletebilir yatırımcıyı. Akşam saatlerine geldiği için değerlendiremeyen yatırımcılar da var” şeklinde konuştu.



İnsanların 500 dolar komisyon ödeyerek 1 kilo gümüş aldığını kaydeden Sarı, “Böyle durumlarda biraz sakin kalmakta fayda var. Bu fiyat hareketlerinden ekstra zarar etmemek için. Ekstra yüzde 10'luk yüzde 12'lik zararları cebimize koymamak için az panik yaparak hareket etmekte fayda var” dedi.

Sarı düşüşlerin kısa vadeli olacağının altını çizerek yükselişlerin uzun vadeli olduğunu belirtti.

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ