‘Böylesi olmaz’ demeyin: 2 trilyon doları yönetirken domates satıcılığına geçti!

Dünyanın en büyük fonlarından birinin eski başkanı olan Masataka Miyazono, kariyeri için beklenmedik bir hamlede bulundu. Miyazono, tarıma yönelerek domates yetiştiren şirketi yönetme kararı aldı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Masataka Miyazono, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından olan GPIF'in başkanlığı görevinden ayrıldı. Birçok finans firması ile çalışabilecek durumda olan 72 yaşındaki Miyazono, kariyeri için beklenmedik bir adım attı.

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu'nun eski lideri, özellikle hızla yaşlanan ve çiftçi nüfusunda azalma görülen bir sektöre yönelik yatırımlar konusunda danışmanlık yaparak tarıma odaklanacak.

DANIŞMAN OLARAK KATILDI

Miyazono, gayrimenkul dışındaki yeni gelir kaynaklarını aramak amacıyla 2029 yılına kadar dört yılda 700 milyar yen (4,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlayan Hulic Co.'ya geçen yıl danışman olarak katıldı.

Şirket, Japonya'da domates ve çilek, Vietnam'da ise krizantem yetiştiriyor. Hulic, üreticilere finansman sağlamayı ve yaşlı çiftçilerin halef bulmalarına yardımcı olmayı planlıyor.
“ŞİRKETLERİN DEVREYE GİRMESİ GEREKİYOR”

Miyazono, "Japonya'nın sürdürülebilirliğini artırmak için tarımın verimliliğini artırmak çok önemli. Çiftçilerin bunu tek başlarına başarmaları zor ve şirketlerin de devreye girmesi gerekiyor" dedi.
İTHALATA BAĞIMLI KALIYORLAR

Japonya'nın hızla küçülen ve yaşlanan nüfusu, yalnızca ülkenin maliyesine baskı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda gıda üreticilerinin sayısını da azaltarak ithalata daha fazla bağımlı hale gelme endişesini artırıyor. Tarım Bakanlığı raporuna göre, tarımla uğraşan işçi sayısı son yirmi yılda yarı yarıya azalarak 2024 yılında yaklaşık 1,1 milyona düştü ve ortalama yaşları 69,2'ye yükseldi.

SADECE 3 ÇALIŞANI OLACAK

Miyazono, yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten GPIF'in liderliğinden, sadece üç çalışanı olan bir ekipte çalışmaya geçti.
Kaynak: Bloomberg

