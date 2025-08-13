CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. 14 Ağustos’ta partiye katılması beklenen Çerçioğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.

ÇERÇİOĞLU HALA SESSİZ

İddiaları CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül doğrularken, Çerçioğlu sessizliğini koruyor.

ESKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Özlem Çerçioğlu’nun, Kasım 2022’de AK Parti’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Çerçioğlu, 2022’de belediye meclisinde yaptığı konuşmada, Özcan’ın İYİ Parti’den AK Parti’ye transferine tepki göstermişti.

Çerçioğlu, “Halkın oyu Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’naydı. Bu halkın oyuyla değil. Ben o bölgede çalıştım, emeklerimi, hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı...

O dönem tepkilere neden olan bu sözler, Çerçioğlu’nun bugün AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine yeniden gündem oldu.

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ WHATSAPP KONUŞMALARI SIZDI

Gazeteci Barış Pehlivan, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının WhatsApp konuşmalarından kare paylaştı.

Konuşmalarda bir kişi "CHP üyeliğinden istifa edelim, ekran görüntüsünü bana gönderin" dedi. Gruptaki bazı isimler ne olduğunu anlayamazken "İstifa edin diyorlar ediyoruz, başkanın talimatı, grupta görmeyen arkadaşlar varsa birbirinizi arayın" ifadeleri kullanıldı.

"SIKINTILI BİR DURUM VAR"

Pehlivan daha sonra CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'le görüşmesini aktardı. Zeybek, “Aydın’a gidiyorum, orada yöneteceğiz süreci. Sıkıntılı bir durum var ama parti üyeliği şu an devam ediyor.” dedi. Zeybek, istifa edeceği ve AK Parti’ye geçeceği söylenen diğer ilçe belediye başkanlarını dair de "Hepsiyle teker teker görüşeceğim" ifadesini kullandı.