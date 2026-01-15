FİNANS

'Çok memnunum' dedi, Atatürk’ü hatırlattı: Rahmi Koç'tan dikkat çeken açıklama

Koç Holding Onursal Başkanı ünlü iş insanı Rahmi Koç'tan son jeopolitik gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Koç, "Türkiye doğru yolda mı?" sorusuna yanıt verdi. Türkiye'nin Ortadoğu'daki politikasına dair "Çok memnunum" ifadelerini kullanan Koç, Atatürk'ün sözlerini de hatırlattı. Diğer yandan Koç, Trump'ın ABD'yi tekrar dünyanın en kuvvetli ülkesi yapmak için seçildiğini ancak stratejisini iyi izah edemediğini vurguladı.

Hande Dağ

Koç Holding Onursal Başkanı ünlü iş insanı Rahmi Koç, son jeopolitik gelişmelere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TÜSİAD Genel Kurulu'nda NEFES'e değerlendirmeler yapan Koç, "Türkiye doğru yolda mı" sorusuna, "Türkiye Ortadoğu çalkalanırken çok iyi bir politika şimdiye kadar takip etti. Bunun böyle olmasını temenni ediyorum. Atatürk ne demiş? 'Arap’ın işine karışmayacaksınız kavga ederken, bir de taraf tutmayacaksınız' demiş. Bizimkiler de onu yapıyorlar, çok memnunum" cevabını verdi.

"TRUMP STRATEJİSİNİ İYİ İZAH EDEMİYOR"

Diğer yandan dünyada çok süratli bir değişim olduğuna dikkat çeken Koç, "Trump, ABD'yi tekrar dünyanın en kuvvetli en büyük ülkesi yapmak için seçildi. O istikamette gidiyor. Yalnız stratejisini iyi izah edemiyor. O için bazen gülünç oluyor. Bazen ciddiye almama gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama esasında yaptığı doğru. Trump’tan evvelki başkanların tutumundan dolayı onun ittiği, bunun kalktığı bir ülke durumundaydı. Şimdi Trump, bunların hepsini geri çevirmek istiyor" şeklinde konuştu.

"AMERİKAN PARASI DOLAR DÜNYANIN REZERV PARASI"

Rahmi Koç, Amerika’nın hâlâ dünyanın en büyük ülkesi, teknolojisi en ileri ülkesi olduğuna vurgu yaparak değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Amerikan parası dolar dünyanın rezerv parası. Dolayısıyla internet onun elinde. Kim ne derse desin bugün hâlâ Amerikan serbest piyasası dünyanın en büyük piyasası. Amerika'nın derdi; dış ticaret açığı... O açığı kapatmak için vergi koydu. Onu kapatmak için savunma sanayisinden yüzde 5 vergi kesiyor. Onu kapatmak için Amerikan hükümetinde çalışan sayılarını azaltıyor. Bundan elde ettiği avantajlarla zannediyorum vergiyi indirecek Amerika’da ve yatırımları teşvik edecek"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RAHMİ KOÇ VE SEMAHAT ARSEL'İ KABUL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirilmişti.

