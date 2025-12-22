FİNANS

Kriz onu bile devirdi! 37 yıldan beri hizmetteydi: İflas bayrağını çekiyor

Mali zorluklar sektöre bakmadan yılların firmalarını bir bir deviriyor. Özellikle tekstil sektörü bu süreçte çok ağır darbeler alırken diğer sektörler için de durum iç açıcı değil. Son olarak ise 37 yıldan beri Adana'da hizmet veren özel hastane konkordato ilan etti. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Yüksek enflasyon ve faizlerin istenilen düzeye düşmemesi, ekonomik zorlukların ortaya çıkmasına neden oluyor. Kriz ile baş edemeyen firmalar ise çareyi mahkemeye gitmekte buluyor. Bazı sektörlerde kan kaybı büyürken Adana'da faaliyette olan bir hastane konkordato talebinde bulundu.

37 YILDAN BERİ HİZMET VERİYORDU

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nin iflas edip etmeyeceğini mahkeme karar verecek. Adana’da 1988 yılından bu yana hizmet veren hastane, Adana Tıp Merkezi Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine bağlıydı.

MAHKEMEDEN AÇIKLAMA

37 yıllık hastane Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği karara göre konkordato için verilen süre 3 ay olarak açıklandı. Hastane ile ilgili mahkemeden şu şekilde bir açıklama geldi:

“Ortadoğu Özel Sağlık Tesisleri A.Ş. hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.”

Anahtar Kelimeler:
iflas ekonomik kriz Konkordato şirket
