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Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: “Yemek kartı pazarı büyüyor”

Multinet Up’ın 12 ilde ve 15 farklı sektörde faaliyet gösteren 1.500 işletmeyle gerçekleştirdiği Pazar ve Segmentasyon Araştırması, yemek kartı kullanımının son üç yılda istikrarlı biçimde arttığını ortaya koydu.

Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: “Yemek kartı pazarı büyüyor”

Araştırmaya göre, çalışanlarının yemek ihtiyacını yemek kartıyla karşılayan işletmelerin oranı 2024’te yüzde 15,6 iken 2026’da yüzde 17,2’ye yükseldi. Aynı dönemde yemek kartı hizmetlerinden duyulan memnuniyet de 5 üzerinden 4,3’ten 4,6’ya çıktı. Multinet Up ise toplam marka bilinirliğini yüzde 94,2’ye taşıyarak araştırma kapsamında 2022’den bu yana beş yıl üst üste pazar liderliğini korudu.

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin çalışanlarının yemek, yardım, seyahat ve akaryakıt ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini inceleyen araştırma; 12 ilde, 15 ana sektörden 1.500 işletmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 80,4’ünü mikro ve küçük ölçekli şirketlerin oluşturması ise Türkiye’deki işletme yapısının geniş bir kesimine ilişkin önemli içgörüler sunuyor. Kuantum Araştırma tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: Son üç yılın verilerine baktığımızda yemek kartı kullanımında istikrarlı bir büyüme görüyoruz. Çalışanlarının yemek ihtiyacını yemek kartıyla karşılayan işletmelerin oranı 2024’te yüzde 15,6 iken 2025’te yüzde 16,5’e, 2026’da ise yüzde 17,2’ye yükselmiş durumda. Burada rakamların ötesinde dikkat çekici olan, işverenlerin yemek desteğini giderek daha fazla sistemli bir çalışan yan hakkı olarak ele alması. Şirketler bugün çalışanlarına sundukları faydanın kullanım kolaylığına, erişilebilirliğine ve yönetilebilirliğine daha fazla önem veriyor.

Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: “Yemek kartı pazarı büyüyor” 1

“Büyüme kadar memnuniyetin de yükselmesi sektör açısından önemli”

Yemek kartı hizmetlerine yönelik ortalama memnuniyet puanın da son üç yılda belirgin bir şekilde yükseldiğini gördük. 2024 yılında 5 üzerinden 4,3 olan ortalama memnuniyet, 2025’te 4,5’e, 2026’da ise 4,6’ya ulaştı. Bu gelişimin pazarın geleceği açısından önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bir kategorinin büyümesini değerlendirirken kullanım oranıyla birlikte kullanıcı deneyimine de bakmak gerekiyor. Burada iki göstergenin aynı yönde ilerlediğini görüyoruz. Yemek kartı kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak memnuniyet seviyesinin de yükselmesi, işletmelerin bu modeli benimsediğine işaret ediyor.

Yemek kartı pazarı büyürken Multinet Up’ın toplam marka bilinirliğinin de her yıl yükselmesi ve üst üste beşinci kez lider konumda yer alması bizim açımızdan son derece kıymetli. Bunun arkasında uzun yıllara dayanan deneyimimizin yanı sıra, işverenlerin ve çalışanların gerçek ihtiyaçlarına karşılık veren bir hizmet deneyimi oluşturma yaklaşımımız olduğunu düşünüyoruz. Araştırmada Multinet Up’ı beğenen işletmelerin gerekçelerine baktığımızda kullanım kolaylığının yüzde 45,8 ile ilk sırada olduğunu görüyoruz. Birçok yerde geçerli olması yüzde 33,7, markaya duyulan güven ise yüzde 23,4 ile öne çıkan diğer unsurlar. Bu sonuçlar bize güçlü bir markanın günlük deneyimde verdiği sözün karşılığını da üretmesi gerektiğini söylüyor.

Bugün çalışan yan hakları, şirketlerin yeteneği çekme ve elde tutma çabasının önemli unsurlarından biri. Yemek desteği ise çalışanların gündelik hayatına doğrudan dokunan, kullanım sıklığı yüksek bir alan. Bu nedenle sektörün önündeki büyüme fırsatını sadece daha fazla işletmenin yemek kartı kullanmaya başlaması üzerinden okumuyoruz. Asıl mesele, işveren için yönetimi kolaylaştıran ve çalışan için daha iyi bir deneyim yaratan çözümler geliştirebilmek. Multinet Up olarak önümüzdeki dönemde de güçlü marka konumumuzu, kullanıcı deneyimini ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren bir yaklaşımla desteklemeyi sürdüreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Yemek kartı çalışan
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