FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Multinet Up’ın kurumsal hediye çözümü MultiGift’in kullanıcı memnuniyet puanı 94’e ulaştı

Multinet Up, Ramazan ve bayram dönemlerinde yan hakları tek tip yardımların ötesine taşıyarak; çalışanlara seçme özgürlüğü, esneklik ve gerçek fayda sunan çözümlerle kurumsal hediye süreçlerindeki dönüşüme yanıt veriyor.

Multinet Up’ın kurumsal hediye çözümü MultiGift’in kullanıcı memnuniyet puanı 94’e ulaştı
Cihan

Multinet Up, çalışanlara sunulan desteklerin en görünür olduğu dönemlerden biri olan Ramazan ayında, klasik ve tek tip yardımların yerine hayatın farklı alanlarına dokunan, esnek ve kişiselleştirilebilir çözümler sunuyor. Sunulan çözümlerin Ramazan dönemindeki avantajlarına yönelik açıklamalarda bulunan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç: Ramazan ayı, çalışanlarla işverenler arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir dönem. Multinet Up olarak bu dönemde çalışanlara sunulan desteklerin gerçekten karşılık bulabilmesi için esnekliğin belirleyici olduğuna inanıyor, MultiGift ile kurumlara tek tip uygulamaların ötesine geçen bir kurumsal hediye yaklaşımı sunuyoruz. Ayrıca, klasik hediye ve erzak uygulamalarının yarattığı operasyonel yükleri ortadan kaldırıyor, yüzde 45’i aşan vergi avantajı sağlıyoruz. 50 bine varan noktayı kapsayan üye iş yeri ağımız sayesinde çalışanlara kendi önceliklerine göre seçim yapabilecekleri bir özgürlük alanı tanıyoruz. Tüm bu avantajlarından dolayı MultiGift’in 2025 yılında müşteri memnuniyet puanı 94’e, müşteri sadakat puanı ise 71’e ulaştı.

“Ramazan döneminde gıda hala ilk sırada ancak tercih çeşitliliği hızla artıyor”

Ramazan döneminde çalışanlara sunulan desteklerde gıda, temel ihtiyaç alanı olmayı sürdürüyor. Ancak veriler, esnek ve kişiselleştirilebilir kurumsal hediye çözümlerinin yaygınlaştığını, Ramazan desteğinin yalnızca gıdayla sınırlı kalmadığını, farklı ihtiyaç alanlarına yayılan daha geniş bir kullanım alanı oluşturduğunu bizlere kanıtlıyor. 2025 Ramazan döneminde gıda kategorisi toplam cironun yaklaşık yüzde 80’ini oluşturmaya devam etmiş, aynı zamanda MultiGift kullanımı bir önceki yıla kıyasla giyim kategorisinde yüzde 110, teknoloji kategorisinde ise yüzde 160’ı aşan artışlar sağlamıştı. 2026 Ramazan ayında da Multinet Up’ta sunduğumuz çözümleri bu trendlere uygun olarak iş ortaklarımıza sunuyoruz.

“Yeni nesil çalışanların beklentilerine yanıt veriyoruz”

Z kuşağının kurumsal hediyeler konusunda en net beklentisi, kendilerine alan açan çözümler. Bu kuşak, fiziksel bir üründen çok anlamlı bir deneyim, tek tip bir hediyeden çok kişiselleştirilebilir bir seçenek bekliyor. Kurumsal hediye kartının dijital ve esnek çözümü MultiFlex sayesinde çalışanların kendi deneyimlerini yönetmelerine olanak tanırken, yeni nesil çalışanların beklentilerine de doğrudan karşılık veriyoruz. Uygulama üzerinden yüklenen bakiyelerle çalışanlar; gıdadan giyime, ayakkabıdan ev ve yaşam ürünlerine kadar farklı kategorilerde hem mağazadan hem de online olarak alışveriş yapabiliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor: Karar süreci hızlandırıldı, itiraz edenin payı satılabilecekKentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor: Karar süreci hızlandırıldı, itiraz edenin payı satılabilecek
Ramazan boyunca fiyatları sabitlediler 'Bu sene daha uyguna satıyoruz'Ramazan boyunca fiyatları sabitlediler 'Bu sene daha uyguna satıyoruz'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hediye Ramazan destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.