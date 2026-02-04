Multinet Up’ın kurumsal hediye çözümü MultiGift’in kullanıcı memnuniyet puanı 94’e ulaştı

Multinet Up, çalışanlara sunulan desteklerin en görünür olduğu dönemlerden biri olan Ramazan ayında, klasik ve tek tip yardımların yerine hayatın farklı alanlarına dokunan, esnek ve kişiselleştirilebilir çözümler sunuyor. Sunulan çözümlerin Ramazan dönemindeki avantajlarına yönelik açıklamalarda bulunan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç: Ramazan ayı, çalışanlarla işverenler arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir dönem. Multinet Up olarak bu dönemde çalışanlara sunulan desteklerin gerçekten karşılık bulabilmesi için esnekliğin belirleyici olduğuna inanıyor, MultiGift ile kurumlara tek tip uygulamaların ötesine geçen bir kurumsal hediye yaklaşımı sunuyoruz. Ayrıca, klasik hediye ve erzak uygulamalarının yarattığı operasyonel yükleri ortadan kaldırıyor, yüzde 45’i aşan vergi avantajı sağlıyoruz. 50 bine varan noktayı kapsayan üye iş yeri ağımız sayesinde çalışanlara kendi önceliklerine göre seçim yapabilecekleri bir özgürlük alanı tanıyoruz. Tüm bu avantajlarından dolayı MultiGift’in 2025 yılında müşteri memnuniyet puanı 94’e, müşteri sadakat puanı ise 71’e ulaştı.

“Ramazan döneminde gıda hala ilk sırada ancak tercih çeşitliliği hızla artıyor”

Ramazan döneminde çalışanlara sunulan desteklerde gıda, temel ihtiyaç alanı olmayı sürdürüyor. Ancak veriler, esnek ve kişiselleştirilebilir kurumsal hediye çözümlerinin yaygınlaştığını, Ramazan desteğinin yalnızca gıdayla sınırlı kalmadığını, farklı ihtiyaç alanlarına yayılan daha geniş bir kullanım alanı oluşturduğunu bizlere kanıtlıyor. 2025 Ramazan döneminde gıda kategorisi toplam cironun yaklaşık yüzde 80’ini oluşturmaya devam etmiş, aynı zamanda MultiGift kullanımı bir önceki yıla kıyasla giyim kategorisinde yüzde 110, teknoloji kategorisinde ise yüzde 160’ı aşan artışlar sağlamıştı. 2026 Ramazan ayında da Multinet Up’ta sunduğumuz çözümleri bu trendlere uygun olarak iş ortaklarımıza sunuyoruz.

“Yeni nesil çalışanların beklentilerine yanıt veriyoruz”

Z kuşağının kurumsal hediyeler konusunda en net beklentisi, kendilerine alan açan çözümler. Bu kuşak, fiziksel bir üründen çok anlamlı bir deneyim, tek tip bir hediyeden çok kişiselleştirilebilir bir seçenek bekliyor. Kurumsal hediye kartının dijital ve esnek çözümü MultiFlex sayesinde çalışanların kendi deneyimlerini yönetmelerine olanak tanırken, yeni nesil çalışanların beklentilerine de doğrudan karşılık veriyoruz. Uygulama üzerinden yüklenen bakiyelerle çalışanlar; gıdadan giyime, ayakkabıdan ev ve yaşam ürünlerine kadar farklı kategorilerde hem mağazadan hem de online olarak alışveriş yapabiliyor.