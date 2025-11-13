Pasifik Holding halka arz için geri sayım başladı, Vakıf Faktoring de 2025'te halka açılmaya hazırlanıyor

Yatırımcılar Gözünü Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring'e Çevirdi: Halka Arz Tarihleri ve Detaylar

Borsa İstanbul'da hareketli günler yaşanıyor. Pasifik Holding, uzun süredir beklenen halka arzını gerçekleştiriyor. Gayrimenkul, lojistik, teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren holdingin halka arzı, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde yürütülecek olan talep toplama işlemleri, 12-13-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arzdan elde edilecek kaynakların sürdürülebilir büyümeyi, yüksek teknolojiyi, küresel rekabeti ve Türkiye'nin bölgesel liderlik vizyonunu destekleyecek şekilde kullanılacağını belirtti. Şirketin bünyesinde Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler bulunuyor.

Öte yandan, Vakıf Faktoring de 2025 yılında halka arz olmaya hazırlanıyor. SPK onayını alan şirketin halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, Vakıf Faktoring'in halka arz tarihlerini ve kaç lot vereceğini merak ediyor. Vakıf Faktoring'in halka arzı, faktoring sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin borsaya girmesi açısından önem taşıyor. Halka arz gelirlerinin şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda kullanılması bekleniyor. VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring AŞ, 12-13-14 Kasım'da halka arz olacak. Yatırımcılar, Vakıf Faktoring'in resmi internet sitesi ve yatırım kuruluşlarının yayınlarını takip ederek halka arz sürecine dair bilgi edinebilirler. Yatırımcıların, halka arzlara yatırım yapmadan önce şirketlerin finansal durumlarını ve gelecek projeksiyonlarını dikkatlice incelemeleri öneriliyor.

Piyasaları yakından takip ederek ve uzman görüşlerine başvurarak bilinçli yatırım kararları almak, başarılı bir yatırım stratejisinin temelini oluşturacaktır.