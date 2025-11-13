FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Pasifik Holding halka arz için geri sayım başladı, Vakıf Faktoring de 2025'te halka açılmaya hazırlanıyor

Pasifik Holding, 12-14 Kasım tarihlerinde halka arz için talep toplayacak. Vakıf Faktoring ise 2025'te halka arz için SPK onayını aldı. İşte iki şirketin halka arzına dair tüm detaylar ve yatırımcıların merak ettiği soruların cevapları.

Pasifik Holding halka arz için geri sayım başladı, Vakıf Faktoring de 2025'te halka açılmaya hazırlanıyor

Yatırımcılar Gözünü Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring'e Çevirdi: Halka Arz Tarihleri ve Detaylar

Borsa İstanbul'da hareketli günler yaşanıyor. Pasifik Holding, uzun süredir beklenen halka arzını gerçekleştiriyor. Gayrimenkul, lojistik, teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren holdingin halka arzı, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde yürütülecek olan talep toplama işlemleri, 12-13-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arzdan elde edilecek kaynakların sürdürülebilir büyümeyi, yüksek teknolojiyi, küresel rekabeti ve Türkiye'nin bölgesel liderlik vizyonunu destekleyecek şekilde kullanılacağını belirtti. Şirketin bünyesinde Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler bulunuyor.

Öte yandan, Vakıf Faktoring de 2025 yılında halka arz olmaya hazırlanıyor. SPK onayını alan şirketin halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, Vakıf Faktoring'in halka arz tarihlerini ve kaç lot vereceğini merak ediyor. Vakıf Faktoring'in halka arzı, faktoring sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin borsaya girmesi açısından önem taşıyor. Halka arz gelirlerinin şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda kullanılması bekleniyor. VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring AŞ, 12-13-14 Kasım'da halka arz olacak. Yatırımcılar, Vakıf Faktoring'in resmi internet sitesi ve yatırım kuruluşlarının yayınlarını takip ederek halka arz sürecine dair bilgi edinebilirler. Yatırımcıların, halka arzlara yatırım yapmadan önce şirketlerin finansal durumlarını ve gelecek projeksiyonlarını dikkatlice incelemeleri öneriliyor.

Piyasaları yakından takip ederek ve uzman görüşlerine başvurarak bilinçli yatırım kararları almak, başarılı bir yatırım stratejisinin temelini oluşturacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
Kasım 2025 fiyat listesi ve kampanyalar belli olduKasım 2025 fiyat listesi ve kampanyalar belli oldu

Anahtar Kelimeler:
halka arz talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.