Perakendenin güvenilir yüzü Onur Market, 30. yılında da yeni mağaza açılışına devam ediyor

Sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi olan marka, hizmet halkalarına bir yenisini daha ekleyerek Maslak mağazasının açılışını gerçekleştirdi. İstanbul’un dinamik iş ve yaşam merkezlerinden Maslak’ta, stratejik bir konumda hayata geçirilen bu hizmet noktası, Onur Market’in yenilikçi perakende vizyonunu yansıtıyor.

30 Yıllık Tecrübe ve Sektörel Güç

Kurulduğu günden bu yana "tazelik, kalite ve kusursuz hizmet" anlayışıyla milyonlarca aileye ulaşan Onur Market, 30. kuruluş yıl dönümünde yeni mağaza açılışları ile büyümeye devam ediyor. Markanın modern perakendecilik anlayışını ve sektörel gücünü simgeleyen yeni mağazası, Onur Market standartlarını ve yüksek kalite yaklaşımını daha geniş bir alana taşımayı hedefliyor.

"Fazlası Onur’da" Mottosu ile Yenilikçi Hizmet

Hizmet sunduğu her noktada tüketicisine her zaman "daha fazlasını" vaat eden Onur Market, yeni mağazasında da "Fazlası Onur’da" mottosuyla hareket ediyor. Perakende sektöründeki köklü gücünü ve uzmanlığını her geçen gün artıran Onur Market, en taze ve en yüksek kalite standartlarına sahip ürünleri kesintisiz bir hizmet anlayışıyla müşterilerine sunuyor.

Geleceğe Doğru Emin Adımlarla

30 yıldır yerli sermayeyle büyüyerek ülke ekonomisine, istihdamına ve perakende ekosistemine değer katmaktan gurur duyduklarını belirten Onur Market yetkilileri, atılan yeni mağaza adımıyla markanın istikrarlı yürüyüşünü sürdürdüklerini ifade etti. Onur Market, verimliliğe ve nitelikli büyümeye odaklanan yeni yatırımlarıyla müşterilerine, iş ortaklarına ve sektöre "her zaman daha fazlasını" sunma kararlılığını bir kez daha vurguladı.