FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Perakendenin güvenilir yüzü Onur Market, 30. yılında da yeni mağaza açılışına devam ediyor

Türkiye perakende sektörünün öncü ve köklü markalarından Onur Market, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Perakendenin güvenilir yüzü Onur Market, 30. yılında da yeni mağaza açılışına devam ediyor

Sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi olan marka, hizmet halkalarına bir yenisini daha ekleyerek Maslak mağazasının açılışını gerçekleştirdi. İstanbul’un dinamik iş ve yaşam merkezlerinden Maslak’ta, stratejik bir konumda hayata geçirilen bu hizmet noktası, Onur Market’in yenilikçi perakende vizyonunu yansıtıyor.

30 Yıllık Tecrübe ve Sektörel Güç

Kurulduğu günden bu yana "tazelik, kalite ve kusursuz hizmet" anlayışıyla milyonlarca aileye ulaşan Onur Market, 30. kuruluş yıl dönümünde yeni mağaza açılışları ile büyümeye devam ediyor. Markanın modern perakendecilik anlayışını ve sektörel gücünü simgeleyen yeni mağazası, Onur Market standartlarını ve yüksek kalite yaklaşımını daha geniş bir alana taşımayı hedefliyor.

"Fazlası Onur’da" Mottosu ile Yenilikçi Hizmet

Hizmet sunduğu her noktada tüketicisine her zaman "daha fazlasını" vaat eden Onur Market, yeni mağazasında da "Fazlası Onur’da" mottosuyla hareket ediyor. Perakende sektöründeki köklü gücünü ve uzmanlığını her geçen gün artıran Onur Market, en taze ve en yüksek kalite standartlarına sahip ürünleri kesintisiz bir hizmet anlayışıyla müşterilerine sunuyor.

Geleceğe Doğru Emin Adımlarla

30 yıldır yerli sermayeyle büyüyerek ülke ekonomisine, istihdamına ve perakende ekosistemine değer katmaktan gurur duyduklarını belirten Onur Market yetkilileri, atılan yeni mağaza adımıyla markanın istikrarlı yürüyüşünü sürdürdüklerini ifade etti. Onur Market, verimliliğe ve nitelikli büyümeye odaklanan yeni yatırımlarıyla müşterilerine, iş ortaklarına ve sektöre "her zaman daha fazlasını" sunma kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Ağustos 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Ağustos 2026)
Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçları açıklandıTürkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçları açıklandı

Anahtar Kelimeler:
market perakende sektörü perakende
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi!

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

Diğer Haberler

61 yıllık tekstil devi kepenk indirdi! 24 ülkeye ihracat yapıyordu

Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti: 24 ülkeye ihracat yapıyordu

'Dijitalde Hayat Kolay' projesinde mentörlük ve hibe başvuruları başladı

'Dijitalde Hayat Kolay' projesinde mentörlük ve hibe başvuruları başladı

Dünyanın en borçlu şirketi olmuştu: Patronuna ömür boyu hapis

Dünyanın en borçlu şirketi olmuştu: Patronuna ömür boyu hapis

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan motosikletiyle kaza yaptı

Ünlü iş insanı motosikletiyle kaza yaptı

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

Çinli robot üreticisi borsaya fırtına gibi girdi: İlk günde yüzde 629 yükseldi

Çinli robot üreticisi borsaya fırtına gibi girdi: İlk günde yüzde 629 yükseldi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.