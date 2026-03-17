TMSF ünlü baklava markasını satışa çıkardı: İstenen bedel belli oldu!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

MUHAMMEN BEDEL NE KADAR?

Muhammen bedeli 223 milyon TL olan satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlük; Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor. Satış kapsamında şirketin tüm ticari unsurları, marka değeri ve sözleşmeleri de yer alıyor.

8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan ihaleye katılım şartları ve detayların TMSF tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

2016 YILINDA EL KONMUŞTU

FETÖ'ye üye olduğu tespit edilen kişiler ve bazı şirketler hakkında soruşturma açılmıştı. Güllüoğlu Baklavaları'na 'Terör örgütünün finansmanı', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dolayı 2016 yılında el konmuştu. Yaşanan sürecin ardından kayyum yönetimine geçen şirketin varlıklarının satışa çıkarılmasıyla birlikte, yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.