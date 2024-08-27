Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında 15 milyar dolarlık demir madeni işletme sözleşmesi imzalandı

Dünyanın en büyük demir rezervlerinden biri olarak kabul edilen bu yatak, 383,8 milyon ton demir cevherine sahip ve yapılacak olan çalışmalar neticesinde rezervin daha da büyüyeceği, bütün çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin 80 yıl demir ihtiyacını tek başına karşılayabilecek potansiyelde olduğu öngörülüyor.

Söz konusu Madencilik Sözleşmesi kapsamında Ulsan Madencilik Şirketi ayın zamanda Kongo Cumhuriyeti için 460 km’ lik demiryolu rehabilitasyonu ve ardından demiryolu işletmesi faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Ulsan Madencilik, maden yatağından her yıl 5 milyon ton üretim yapılacak projede Kongo'da üretilen demir cevheri ile birlikte Türkiye'nin demir cevheri ithalatını düşürerek bu bağlamda dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülke ekonomisine ciddi bir katkısının olmasını hedefliyor.

Mayoko Mossundji demir sahasına yapılan bu büyük yatırım ile birlikte iki ülkenin dosthane ilişkilerini daha ileriye taşıması da hedefleniyor.