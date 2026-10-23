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Meetup Istanbul 2026, pazarlama ve iş dünyasını “Beyond Control” temasıyla buluşturdu

Bu yıl 10. yılını kutlayan Meetup Istanbul, 13 Ekim’de UNIQ İstanbul’da pazarlama, iletişim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. “Beyond Control” temasıyla düzenlenen etkinlikte yapay zekâ, değişen tüketici davranışları, veri odaklı pazarlama, yaratıcılık ve yeni nesil iş modelleri ele alındı. Ana sahne oturumlarının yanı sıra özel programlar ve etkileşim alanlarıyla katılımcılar, pazarlama dünyasının geleceğini farklı perspektiflerden değerlendirme fırsatı buldu.

Meetup Istanbul 2026, pazarlama ve iş dünyasını “Beyond Control” temasıyla buluşturdu

Pazarlama ve iş dünyasının önemli buluşmalarından Meetup Istanbul, 10. yılında sektör profesyonellerini bir araya getirdi. 13 Ekim’de UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlik, “Beyond Control” temasıyla değişen güç dengelerini, tüketici beklentilerini ve teknolojinin iş dünyasına etkilerini gündeme taşıdı. Gün boyunca düzenlenen oturumlarda markaların dönüşen rolleri, yapay zekânın sunduğu fırsatlar, verinin stratejik karar alma süreçlerindeki önemi ve tüketiciyle anlamlı bağ kurmanın yeni yolları tartışıldı.

“Yapay zekâ, pazarlamanın geleceğini yeniden şekillendiriyor”

Etkinliğin ana sahnesinde “Bir AI Yılı” başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin, yapay zekânın pazarlama dünyasında yalnızca operasyonel verimlilik sağlayan bir teknoloji olmanın ötesine geçtiğini vurguladı. Girgin, “Yapay zekâ, tüketicilerimizi anlama, karar alma ve deneyim tasarlama biçimlerimizi yeniden şekillendiriyor. Gerçek zamanlı veriler ve gelişen yapay zekâ çözümleriyle pazarlama stratejilerimizi daha dinamik, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir hâle getirebiliyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde fark yaratmak için yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak görmemeli; insan kaynağımızı, liderlik anlayışımızı ve iş süreçlerimizi de bu dönüşüme hazırlamalıyız. Beyond Control temasıyla da örtüştüğü üzere, her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine değişimi doğru okuyarak etki alanımızı güçlendirmeye odaklanmalıyız.” dedi.

Değişen tüketici alışkanlıkları markaların gündemindeydi

“Masada Ne Değişti? Değişen Tüketici, Dönüşen Marka” başlıklı konuşmasında tüketici tercihlerindeki dönüşümü ele alan TAB GIDA Marka Müdürü Gamze Menek, markaların değişen yaşam biçimlerine uyum sağlamasının önemine dikkat çekti. Menek, “Bugün yalnızca masanın üzerindeki menü değil, o masanın etrafında buluşan tüketicilerin alışkanlıkları da köklü biçimde değişiyor. Lezzet tek başına yeterli olmuyor; günün farklı saatlerine ve kişisel beklentilere uyum sağlayan seçenekler önem kazanıyor. Dijital dünyada tüketicilerin başlattığı akımlar, mutfaktaki yeniliklerin yönünü de belirliyor. Bu nedenle inovasyonu, merak uyandıran yenilikleri somut bir faydayla buluşturmak olarak ele almalıyız. Markaların kalıcı başarısı, tüketiciyi dinlemekten, değişimi doğru okumaktan ve hayatın içindeki farklı anlara uyum sağlayabilmekten geçiyor.” ifadelerini kullandı.

“Verinin gerçek değeri, aksiyona dönüştüğünde ortaya çıkıyor”

Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel ise “Know the Data, Lead the Future” başlıklı konuşmasında gerçek satın alma verilerinin pazarlama stratejilerindeki artan rolünü değerlendirdi. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişime dikkat çeken Demirel, “Tek kişilik hanelerin artması, yaş alan nüfusun ihtiyaçları ve büyük sepetlerin yerini daha sık yapılan küçük alışverişlerin alması, markaların hedef kitlelerine bakışını yeniden şekillendiriyor. Sadakat programlarıyla biriken veri, bu değişimi anlamamızı sağlarken perakende sektörünü de yeni nesil bir medya gücüne dönüştürüyor. Ancak veriye sahip olmak tek başına yeterli değil; asıl değer, bu veriyi somut aksiyona dönüştürebildiğimiz noktada ortaya çıkıyor. Pazarlamada fark yaratmak, verinin sunduğu içgörüyü insan yaratıcılığıyla buluşturarak tüketiciye doğru ve anlamlı biçimde ulaşmaktan geçiyor.” diye konuştu.

Meetup Istanbul 2026, pazarlama ve iş dünyasını “Beyond Control” temasıyla buluşturdu 1

“10 yıldır pazarlama dünyasının dönüşümüne birlikte tanıklık ediyoruz”

Meetup Istanbul'un 10. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pazarlamasyon Kurucusu ve CEO'su Necip Murat, “Meetup Istanbul'u 10 yıl önce hayata geçirirken amacımız, pazarlama dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren, yeni fikirlerin ve iş birliklerinin doğmasına alan açan bir buluşma noktası oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, sektörün geçirdiği büyük dönüşüme birlikte tanıklık ediyoruz. Bu yıl Beyond Control temasıyla, değişimin hızlandığı ve kontrolün farklı aktörler arasında paylaşıldığı yeni bir dönemi ele aldık. Yapay zekâdan tüketici davranışlarına, veriden yaratıcılığa kadar pek çok başlıkta gördük ki geleceği şekillendiren en önemli unsur, değişime uyum sağlama ve birlikte üretme becerimiz. Meetup Istanbul'un 10. yılında sektörümüzün geleceğine dair yeni fikirlerin ve güçlü iş birliklerinin doğmasına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yükselen Trendler Sahnesi'nde perakende medyanın geleceği konuşuldu

Ana sahnede yapay zekâ, liderlik, yaratıcılık ve içerik üreticisi ekonomisi ele alınırken, pazarlama liderlerinin 2027 yılına ilişkin öncelikleri ve değişen tüketici beklentileri de tartışıldı.

Pazarlamasyon ve IAB Türkiye iş birliğiyle hazırlanan Yükselen Trendler Sahnesi'nde ise perakende ve commerce medyanın reklamcılığın üçüncü dalgası olarak yükselişi ele alındı. Beş oturumdan oluşan programda yeni iş modelleri, veri kullanımı, ölçümleme yöntemleri ve yapay zekâ destekli alışveriş deneyimleri değerlendirildi.

The Hammers Awards ve Brand Impact ödülleri sahiplerini buldu

Meetup Istanbul 2026, pazarlama ve iletişim dünyasının başarılı çalışmalarının ödüllendirildiği The Hammers Awards ve Brand Impact ödül törenlerine de ev sahipliği yaptı. The Hammers Awards kapsamında, şirketlerin farklı alanlardaki ekip başarıları ödüllendirildi. Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikten teknoloji ve veriye, marka deneyiminden stratejiye kadar uzanan farklı kategorilerde başarılı çalışmalara imza atan ekipler öne çıktı. Brand Impact kapsamında ise markaların algısal değeri ve toplumsal prestiji odağa alındı. Markaları yalnızca ticari başarılarıyla değil; tüketicilerin güven, beğeni, itibar ve sürdürülebilirlik algıları üzerinden değerlendiren araştırmanın sonuçları doğrultusunda başarılı markalar ödüllendirildi. Her iki tören de sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek marka ve iletişim dünyasının başarılarını görünür kıldı.

CMO’s Hot Seat ve Zeitgeist katılımcılara farklı deneyimler sundu

Etkinliğin özel alanlarından CMO’s Hot Seat, pazarlama dünyasının liderlerini katılımcılarla daha yakın ve etkileşimli bir ortamda buluşturdu. Onar dakikalık seanslarda CMO’lar kariyer deneyimlerini, sektöre ilişkin görüşlerini ve ilham veren hikâyelerini paylaşırken katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Walther Kranz tarafından 2023 yılından bu yana düzenlenen ve bugüne kadar Türkiye’nin 52 üniversitesinden 2 binden fazla öğrenciyi medya ve iletişim dünyasıyla buluşturan Zeitgeist de ilk kez Meetup Istanbul sahnesine taşındı. Program kapsamında farklı üniversitelerden 200’ü aşkın öğrenci, medya dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelerek sektör deneyimlerini dinleme ve merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Pazarlama yapay zeka veri
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