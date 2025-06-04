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Türkiye, televizyon teknolojilerinde söz sahibi oluyor

Televizyonun dijital dönüşümüne öncülük eden teknoloji odaklı medya şirketi TVekstra, sektördeki paydaşlarını “TV’nin Evrimi” temalı geleneksel kahvaltı etkinliğinde ağırladı. Etkinlik, televizyon teknolojilerindeki son gelişmeleri, reklamda dikkat planlaması stratejilerini ve veri odaklı yaklaşımları ele alan kapsamlı bir buluşma noktası oldu.

Türkiye, televizyon teknolojilerinde söz sahibi oluyor

Etkinlikte, TVekstra’nın iş ortağı olduğu tüm TV kanallarının temsilcileri de yer aldı. Katılımcılar, televizyonun küçülmediğini, aksine dijitalleşme ile birlikte daha da büyüdüğünü vurgularken; bu dönüşüm sürecinde TVekstra’nın sektöre yön veren marka elçisi konumunda olduğu görüşünde birleşti. Yeni nesil yayıncılık, reklam teknolojileri ve izleyici davranışları odağında gerçekleşen tartışmalarda, televizyonun geleceğine dair güçlü bir vizyon ortaya kondu.

Kurucu ortaklar Merve Eraslanoğlu ve Murat Atay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, televizyonun izleyiciyle artık çok daha etkileşimli, ölçülebilir ve hedeflenebilir bir mecraya dönüştüğü vurgulandı. TVekstra’nın 1500’ü aşkın kampanyadan elde ettiği deneyimler ile sunduğu teknolojik çözümler, sektörde dijitalleşmenin önünü açıyor.

Televizyonun Yeni Çağı: TV 2.0 ve Ötesi

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2017 yılında kurulan TVekstra, geleneksel TV yayıncılığı ile dijital dünyanın dinamiklerini birleştirerek “TV 2.0 ve ötesi” vizyonunu hayata geçiriyor. Şirket; yerli ve milli yazılımlarla geliştirdiği adreslenebilir reklamcılık teknolojileri, gerçek zamanlı analiz sistemleri ve yapay zeka destekli içerik tahminleme çözümleri ile pazara yön veriyor.

Bugün hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyüme gösteren TVekstra, Connected TV ve Addressable TV alanlarında sunduğu çözümlerle reklamverenlerin lokasyon, saat ve içerik bazlı hedefleme yapabilmesini sağlıyor. Bu sayede televizyon artık sadece izlenen değil, konuşan ve dönüşüm yaratan bir mecra haline geliyor.

Veriye Dayalı Etki: TV Reklamlarının Gücü Artıyor

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Etkinlikte paylaşılan araştırma sonuçlarına göre:

  • Connected TV kullanıcılarının %63’ü, yeni marka ve ürünleri TV reklamları üzerinden keşfediyor.
  • %47’si, izlediği bir TV reklamı sonrası üç ay içinde satın alma gerçekleştiriyor.

Bu etkileşim, dijital platformlar (Meta, TikTok, DV360 vb.) ile entegre şekilde yeniden hedefleme olanakları sayesinde daha da güçleniyor. TVekstra, televizyon reklamlarının performans pazarlamasıyla birleştiği entegre modeller geliştirerek markaların yatırımlarını daha verimli hale getiriyor.

“Fazla Değil, Doğru Reklam” Anlayışıyla Yeni Nesil Planlama

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Reklamda dikkat (attention) planlaması stratejisiyle, saniye bazlı ses ve görüntü analizleri kullanılarak reklamların izleyicinin en dikkatli olduğu anlarda gösterilmesi sağlanıyor. Bu sayede kullanıcı deneyimi kesintiye uğramadan, reklamlar en etkili şekilde sunuluyor. HBBTV portalı, oyunlaştırılmış içerikler ve gerçek zamanlı analitik altyapılar bu stratejinin yapı taşlarını oluşturuyor.

Yerli Teknolojiyle Dijital Köprü: Türkiye’den Dünyaya

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TVekstra; LG, WebOS ve ONVO gibi üreticilerle gerçekleştirdiği entegrasyonlarla dijital ekosistem ile televizyon arasında güçlü bir bağ kuruyor. Geliştirilen yerli yazılımlar sayesinde:

  • TV reklamları dijital kanallarda yeniden hedeflenebiliyor,
  • Müşteri edinimi ve uygulama indirme verileri ölçülebiliyor,
  • E-ticaret dönüşümleri analiz edilebiliyor,
  • Sosyal medya hedeflemeleri doğrudan entegre yürütülebiliyor.

İstanbul, 2025’te HbbTV Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak

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TVekstra’nın uluslararası başarıları, İstanbul’un 2025 yılında HbbTV etkinliğine ev sahipliği yapacak olmasıyla taçlanıyor. Bu prestijli global organizasyon, Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yayıncı, teknoloji şirketi ve reklamcılık profesyonelini İstanbul’da buluşturacak. Etkinliğin organizasyonunda TVekstra'nın bilgi birikimi ve teknolojik liderliği önemli bir rol üstlenecek.

Kurucu ortak Merve Eraslanoğlu, bu organizasyonu yalnızca bir tanıtım fırsatı değil, aynı zamanda Türkiye'nin medya ve yayıncılık teknolojilerindeki küresel oyuncu rolünün ilanı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Geleceği İnşa Eden Güçlü Altyapı ve Genç Yetenekler

TVekstra, sadece teknolojik altyapısıyla değil, aynı zamanda girişimcilik yarışmaları, Ar-Ge yatırımları ve genç yetenekleri destekleyen projeleri ile de sektöre yön veriyor. Şirket, yapay zeka ve makine öğrenmesi ile desteklenen algoritmalarla içerik-reklam eşleşmesini optimize ediyor ve reklamların en verimli şekilde planlanmasını sağlıyor.

Hissenet
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televizyon reklam
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