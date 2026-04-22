Ürünleri her markette satılıyor: Gıda devi konkordato talep etti

Ürünleri pek çok markette bulunan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda'ya 3 ay süre ile geçici konkordato mühlet kararı verildi.

Ürünleri her markette satılıyor: Gıda devi konkordato talep etti
Hande Dağ
Konkordato ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'de pek çok markette ürünleri satılan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda'ya 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi.

Ürünleri her markette satılıyor: Gıda devi konkordato talep etti 1

Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararına göre; Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, yer fıstığı ezmesi ve fındık kreması gibi ürünlerin de üreticisi olan DKC Grup Gıda'ya 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti verildi.

2012 yılında Ordu'da kurulan DKC Grup Gıda, 14 yıllık bir geçmişe sahip.

İŞTE KARARIN DETAYLARI

Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin konkordato mühlet kararının ilanen tebliğinde; Dkc Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi ve Bolaman Park Gıda Ürünleri Ve Ticaret Anonim Şirketi, Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür, Turgay Kaynar hakkında, 17.04.2026 saat 09:31 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olduğu; alacaklılarının ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan edildi.

Ürünleri her markette satılıyor: Gıda devi konkordato talep etti 2

