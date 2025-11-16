FİNANS

10 metrekare ama talep yağıyor! 'Yolda görse eğilip almazlar ama çok kıymetli'

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ender Samsa, evinin bir bölümünde kurduğu 10 metrekarelik atölyesinde, çocukluk sevgisi olan metal işçiliği ile antika tutkusunu birleştirdi. Antikaları onaran ve özel metal tasarımlar üreten Samsa, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyor.

Emekli metal işçisi Ender Samsa (47), çocukluk yıllarında babasının yanında başlayan atölye merakını, evinde kurduğu 10 metrekarelik atölyesinde sürdürüyor. Atölyesinde gaz lambası, eski tip çakmaklar ve mutfak gereçleri gibi antikaları onaran Samsa, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyor. Ayrıca Samsa, kendi metal ürünlerini de üretiyor.

"METAL AĞIRLIKLI ÜRÜNLERLE UĞRAŞIYORUZ"

Çalışmalarını anlatan Samsa, "Genelde metal olduğu için biraz daha metal ürünler olmasını istiyoruz. Eski gaz ocakları, lüks lambaları gibi ürünlerle uğraşıyoruz. Sanayide özel bir parça yaptıramayanlar bize getiriyor. Biz de çözüm üretiyoruz, kafa yoruyoruz, elimizden geldiğince yapıyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ DÜNYADA TANINAN TÜRK MARKASI OLMAK"

Yurt dışından da takipçileri olduğunu ifade eden Samsa, "Yurt dışından da çok takipçimiz var ama kargo maliyetleri nedeniyle onlar bize ürün gönderemiyor. Biz de onlara parça gönderiyoruz, görüntülü arayarak tarif ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin her vilayetinde bir ocakhane ışığı yakmaktı, buna ulaştık. Şimdi hedefimiz dünyada tanınan bir Türk markası olmak" diye konuştu.

"ANTİKA TUTKUSU HEP VARDI"

Atölye sevgisinin çocukluk yıllarında babasının yanında başladığını vurgulayan Samsa, şöyle konuştu:

"Hayalimdeki işi yapmak istedim, geçim kaynağı olarak görmedim. Rahmetli babam da burada çalışırdı, ben de boş vakitlerimde vakit geçirirdim. O zaman ismi Ocakhane değildi. Antika tutkusu hep vardı, sonradan sosyal medya sayesinde insanlara ulaştık."

"İŞTEN ANLAYAN BİRİLERİNE DANIŞSINLAR"

Antika alım-satımı yapanlara da önerilerde bulunan Ender Samsa, "Bazı ürünler var ki insanlar yolda görse eğilip almaz ama çok kıymetlidir. Eski metal ürünlerde çatlak, ezik, kaynak ve eksik parça olmamasına dikkat etsinler. Fiyat konusunda bir standart yok, o yüzden bir ürün bir yerde 1 birimse başka yerde 50 birim olabilir. Bu yüzden alışveriş yapmadan önce mutlaka bize ya da işten anlayan birine danışsınlar. İnternetten alışveriş yapacaklar da referans istesin" diye konuştu.

"BABA EVDE ROL MODELDİR"

Bu işi, çocuklara ve gençlere örnek olmak için bir hobi olarak başlattığını vurgulayan Samsa, babanın evde rol model olduğunu söyledi. Samsa, "Baba evde rol modeldir. 'Kız anadan görür çeyiz düzmeyi, oğlan babadan görür koyun yüzmeyi' derler. Gençlerimize örnek olabilmek adına böyle bir yola çıktım. Tabletlerle savaşan nesil yetişiyor ben bu nesile böyle önlem alabildim. Çocuklarıma ve gençlerimize örnek olabilmek için böyle bir hobi edindim" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARA KİTAP ALIN"

Küçük tamiratlardan ücret almadığını da belirten Ender Samsa, "Ufak tefek tamiratlarımızdan ücret almıyoruz, çevremizdeki okuyan çocuklara kitap alın diyoruz. Hizmet alanlara da evimizde okuduğumuz kitaplardan gönderiyoruz. Burası bir hobi hane veya bir ticarethane değil, burası benim hayallerime ulaşmak için bir merkez. Çocuklara kitap sevgisi, hayvan sevgisi ve üretme aşkını aşılamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEK GRUPLARINA ALINDIK"

Son olarak, yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda üretim yaptığının altını çizen Samsa, sözlerini şöyle noktaladı:

"Esnaf vergi muafiyetine tabiyiz. Vergi dairesi bize ev dahilinde, seri makineler kullanmadan üretim yapabilirsiniz diyor. Geleneksel, kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları grubuna alındık. Seri üretim yapamıyoruz ama kaynak, talaşlı imalat, torna, freze, kumlama ve elektrostatik boyama gibi tüm metal işlerini yapıyoruz. Hiç yapamadığımız işi de çekiçle döverek yapıyoruz çünkü bize böyle öğrettiler." Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

