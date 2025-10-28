1000 km'den fazla yolu onu yemek için gittiler! 'Daha öncekiler gibi değil' 600 TL'ye satılıyor

FİNANS

Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, kent mutfağında önemli yeri bulunan ve Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet olan katmeri yemeden gitmiyor. Katmerciler ise turist yoğunluğundan memnun oluyor. Katmerin fiyatının 600 TL olduğunu belirten katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Gastronomi şehri Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan katmer, kentte baklavadan sonra en fazla tüketilen yiyecek olarak tercih ediliyor. Gaziantep'te özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi katmer, turistlerin de tattığı lezzetler arasında ilk sıralarda bulunuyor. Seneler boyunca çeşitli geleneklerin ve kültürlerin harmanlanmasıyla oluşan Gaziantep mutfağının en önemli lezzetlerinden olan katmer, maharetli ellerde tam bir lezzete dönüşüyor.

KATMERİ YEMEDEN GİTMİYORLAR

Kültür ve turizm şehri Gaziantep'te turistlerin de tattığı lezzetler arasında ilk sıralarda bulunan katmerin, turistlerin de ilgi göstermesiyle tüketimi artmaya başladı. Gezi için Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, kentin en ünlü yiyeceklerinden katmeri yemeden gitmiyor.

LEZZETİNE HAYRAN KALIYORLAR

Gaziantep mutfağında önemli yeri olan ve kentte yoğun olarak tüketilen katmer, ağızları tatlandırdığı için turistler katmere hayran kalıyor. Antep fıstığı ve kaymağın buluştuğu katmere Gaziantep halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini belirten katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, Gaziantep'i ziyaret edenlerin tattığı lezzetler arasında yer alan katmerin lezzetinin Antep fıstığı ve kaymağın bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını söyledi.
TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kentte genellikle kahvaltıda tüketilen Antep katmerinin hamurunda buğday ununun kullanıldığını ve Antep katmerine tadını pişirme sırasında eriyerek yufkaya yayılan şekerin verdiğini belirten Babacan, şu sözleri kullandı:

"Gastronomi şehri Gaziantep katmeri en çok tercih edilen lezzetimizdir. Gaziantep'e gelen turistler de katmeri çok tercih ediyor. O yüzden katmer Gaziantep'in geleneksel bir yiyeceği haline geldi. Daha önceleri gelin ve damadın da ilk sabah kahvaltısında yer alan katmer şu an şehrimize gelen turistlerin de çok ilgisini çekiyor. Gaziantep nasıl bir baklavada ön sırada ise şu anda katmerde de ön sıradayız ve bir Gaziantepli olarak bununla gurur duyuyoruz. Şehrimize gelen turistlere de hizmet vermekten onur duyuyoruz. Katmer baklava gibi çok büyük ilgi gördüğü için herkes bu lezzeti tatmak istiyor. Bu güzel lezzeti tadan müşterilerin çoğu memnun kalıyor. Katmer baklava gibi ince hamur, süt kaymağıyla ve fıstıkla yapılır"

TAŞ FIRINDA PİŞİRİYORLAR

Gaziantep'e gelen turistlerin katmer yemeden dönmediklerini belirten Babacan, katmerin yapılışıyla ilgili de bilgi vererek, "Katmer için ince bir hamur açılıyor. Hamur açıldıktan sonra içerisine 'boz fıstık' dediğimiz fıstık ilave edilir. Fıstıktan sonra şeker ve şekerin üzerine de süt kaymağımız, kaymağın da üzerine sadeyağ ekleriz. Sonra taş fırında piştikten sonra da sunum yapılır" ifadelerini kullandı.

Katmerin fiyatının 600 TL olduğunu belirten Babacan, usta ellerde lezzete dönüşen katmere artan bu ilgiden de memnun olduklarını sözlerine ekledi.
"İSTANBUL'DA BULAMIYORUZ"

Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'dan Gaziantep'e gezmeye gelen Ebrar Sarıhan, "Bu benim Gaziantep'e üçüncü gelişim. Her geldiğimde katmer yiyorum. Özellikle İstanbul'dan arkadaşlarımı da davet ettim. Gaziantep'in bütün yemekleri çok lezzetli ama özellikle katmer için kesinlikle Gaziantep'e gelindiğinde katmer yemeden gitmemek lazım. Herkese tavsiye ediyoruz. Ben de her geldiğimde kesinlikle katmer yiyorum. Katmer İstanbul'da çok bulabildiğimiz bir lezzet değil. İstanbul'da katmer bulamıyoruz ve Gaziantep katmeri hem çıtır hem fıstıkla birleştiği için çok lezzetli. O yüzden herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
BODRUM'DAN GELDİLER

Gaziantep katmerini çok beğendiğini belirten Hazal Merve ise, "Bodrum'dan geliyoruz ve katmerin meşhur olduğunu duymuştuk. Buraya da denemek için geldik. Gerçekten övüldüğü kadar da varmış. Hepimiz çok memnun kaldık. Çok lezzetli, daha önce yediğimiz hiçbir katmere benzemiyor. Her şey yerinde güzel olduğu gibi katmerin de en lezzetli olduğu yer burasıymış. Denedik ve gördük" diye konuştu.
İHAKaynak: İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

