16 yaşında dükkan devraldı: 3,5 metrekarede yapıyor

Siirt'te 16 yaşındaki Muhammed Nuri Soysal, dedesinden 10 yaşından beri öğrendiği ayakkabı tamirciliğini, dükkanı devralarak sürdürüyor. İş hayatına atılan Muhammed Nuri, bir yandan da eğitimine devam ediyor. Soysal "1 yıldır burayı devraldım. Dedem, 55 yıldır bu işi yapıyordu, 3 buçuk metrekarelik dükkanında" ifadelerini kullandı.

Siirt'te yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Nuri Soysal, ayakkabı tamircisi olan 64 yaşındaki dedesinin yanına 10 yaşından itibaren gitmeye başladı. Bu süre zarfında işi öğrenerek 16 yaşında dedesinden dükkanı devralan Soysal, dede mesleğini sürdürürken, bir yandan da eğitim hayatına devam ediyor.

"1 YILDIR BURAYI DEVRALDIM"

10 yaşında dışarıda dolaşırken dedesinin kendisini yanına çağırdığını belirten Sosyal, "İşi öğrendim, o günden beri de buradayım. Dedem 64 yaşında. Burada harçlığımı çıkarıyorum. Dedem 30 sene buradaydı. Şu an 16 yaşındayım, 10 yaşından beri burada çalışıyorum. 1 yıldır burayı devraldım. Ayakkabı tamirinin kazancı yok. 500-600 lira para geliyor. Dedem, 55 yıldır bu işi yapıyordu, 3 buçuk metrekarelik dükkanında" dedi.

"BURADAKİ ÇOCUKLAR BOŞ KALMAZ"

Müşteri Muzaffer Karataş (45) ise dükkanın minarenin içinde olduğunu ve eski esnaf olunduğunu ifade etti. Yaklaşık 30 yıldan beri buraya gidip geldiklerini kaydeden Karataş, "Dedesi yaşlılıktan dolayı torununa bırakmış. Dedesi eski esnaf, 16 yaşındaki torununa bırakmış. Normaldir, ben 14 yaşındayken lokantacılığa başladım. Aynı işime devam ediyorum. Buradaki çocuklar boş kalmaz, sanat öğrenmek için eskilerden beridir öyle. Muhammed hem okul okuyor hem de burada dedesinin mesleğini yapıyor" diye konuştu.

16 yaşında dükkan devraldı: 3,5 metrekarede yapıyor 3

Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı tamircisi Siirt dükkan
