2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler

Antalya'da bir zincir marketin açılışı, teknoloji ürünlerindeki dikkat çekici indirimler nedeniyle adeta izdihama sahne oldu. Sağanak yağmura rağmen geceden sıraya giren vatandaşlar, saatler süren bekleyişin ardından mağazaya girebildi.

Açılış günü boyunca AVM içindeki katlarda ve dış alanda oluşan uzun kuyruklar dikkat çekerken, kuyrukların zaman zaman bir kilometreyi aştığı görüldü.

Bir oyun konsolu markasında uygulanan yarı yarıya indirim ile cep telefonları başta olmak üzere birçok teknoloji ürününde yapılan kampanyalar, karne hediyesi, ara tatil sürprizi ve doğum günü hediyesi almak isteyenleri sabahın erken saatlerinden itibaren AVM önüne çekti.

SAATLER SÜREN BEKLEYİŞE RAĞMEN KUYRUKTAN AYRILMADILAR

Geceyi araçlarında geçirenler, kamp sandalyesiyle bekleyenler ve yağmura hazırlıklı gelen vatandaşlar, saatler süren bekleyişe rağmen kuyruktan ayrılmadı.

AVM içerisindeki katlarda oluşan yoğunluk dışarıya taşarken, mağaza yetkilileri yağmurluk ve şemsiye desteği sağladı.

Kuyrukta bekleyenlere sıcak çorba ikram edilirken, açılış programının herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı bildirildi.

2 BİN KİŞİYE BİN TL HEDİYE ÇEKİ

Teknoloji ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra açılışa özel olarak 2 bin kişiye 1000 TL'lik hediye çeki verileceğinin duyurulması yoğunluğu daha da artırdı.

Gece yarısından itibaren market önünde oluşan ve kilometreyi aşan kuyruklar kameralara yansıdı.

Vatandaşlar, uzun bekleyişin ardından hediye çeklerini aldıktan sonra markete akın etti.

Kurdele kesiminin ardından açılan mağazada oluşan kalabalık, zaman zaman izdihama neden oldu.

Açılışa özel kampanyaların teknoloji ürünleriyle sınırlı kalmadığı; et, kuru gıda, mobilya, tekstil, mutfak, şarküteri, ev, dekorasyon ve yapı malzemeleri reyonlarında da yoğunluk yaşandığı görüldü.

Vatandaşlar, kalabalık nedeniyle alışveriş yapmakta zaman zaman güçlük çekti.