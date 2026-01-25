FİNANS

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler

Antalya'da bir zincir marketin açılışına özel teknoloji ürünlerindeki indirimler ve 2 bin kişiye verileceği duyurulan bin TL'lik hediye çeki, sağanak yağışa rağmen uzun kuyruklara neden oldu. Gece saatlerinden itibaren AVM önünde toplanan vatandaşlar, birçok üründe indirimden yararlanabilmek için saatlerce bekledi.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler

Antalya'da bir zincir marketin açılışı, teknoloji ürünlerindeki dikkat çekici indirimler nedeniyle adeta izdihama sahne oldu. Sağanak yağmura rağmen geceden sıraya giren vatandaşlar, saatler süren bekleyişin ardından mağazaya girebildi.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 1

Açılış günü boyunca AVM içindeki katlarda ve dış alanda oluşan uzun kuyruklar dikkat çekerken, kuyrukların zaman zaman bir kilometreyi aştığı görüldü.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 2

Bir oyun konsolu markasında uygulanan yarı yarıya indirim ile cep telefonları başta olmak üzere birçok teknoloji ürününde yapılan kampanyalar, karne hediyesi, ara tatil sürprizi ve doğum günü hediyesi almak isteyenleri sabahın erken saatlerinden itibaren AVM önüne çekti.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 3

SAATLER SÜREN BEKLEYİŞE RAĞMEN KUYRUKTAN AYRILMADILAR

Geceyi araçlarında geçirenler, kamp sandalyesiyle bekleyenler ve yağmura hazırlıklı gelen vatandaşlar, saatler süren bekleyişe rağmen kuyruktan ayrılmadı.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 4

AVM içerisindeki katlarda oluşan yoğunluk dışarıya taşarken, mağaza yetkilileri yağmurluk ve şemsiye desteği sağladı.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 5

Kuyrukta bekleyenlere sıcak çorba ikram edilirken, açılış programının herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı bildirildi.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 6

2 BİN KİŞİYE BİN TL HEDİYE ÇEKİ

Teknoloji ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra açılışa özel olarak 2 bin kişiye 1000 TL'lik hediye çeki verileceğinin duyurulması yoğunluğu daha da artırdı.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 7

Gece yarısından itibaren market önünde oluşan ve kilometreyi aşan kuyruklar kameralara yansıdı.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 8

Vatandaşlar, uzun bekleyişin ardından hediye çeklerini aldıktan sonra markete akın etti.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 9

Kurdele kesiminin ardından açılan mağazada oluşan kalabalık, zaman zaman izdihama neden oldu.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 10

Açılışa özel kampanyaların teknoloji ürünleriyle sınırlı kalmadığı; et, kuru gıda, mobilya, tekstil, mutfak, şarküteri, ev, dekorasyon ve yapı malzemeleri reyonlarında da yoğunluk yaşandığı görüldü.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 11

Vatandaşlar, kalabalık nedeniyle alışveriş yapmakta zaman zaman güçlük çekti.

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 12

2 bin kişiye verileceğini duyan akın etti: Saatlerce yağmur altında beklediler 13

Kaynak: İHA

