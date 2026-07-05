FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

2 bin TL'den kaçana 50 bin TL'lik fatura: 'Sürekli kullanılmalı'

Elazığ'da oto elektrik ve bakım onarım ustası Levent Karakulak, masraftan kaçınmak amacıyla periyodik bakımı yapılmayan veya yazın aktif çalıştırılmayan araç klimalarının kompresör kilitlemesi ve radyatör çapaklanması gibi ağır arızalara yol açtığı uyarısını yaptı.

2 bin TL'den kaçana 50 bin TL'lik fatura: 'Sürekli kullanılmalı'

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte araçlarda klima kullanımı en üst seviyeye ulaşırken, teknik uzmanlar doğru bilinen yanlışlar ve ihmal edilen periyodik bakımlar konusunda araç sahiplerini uyardı. Klima gazının ve polen filtresinin zamanında değiştirilmemesi veya bakımlarının yapılmaması ile sistemin uzun süre devre dışı bırakılmasının, araçlarda yüksek maliyetli mekanik hasarlara zemin hazırladığı belirtildi.

2 bin TL den kaçana 50 bin TL lik fatura: Sürekli kullanılmalı 1

Klima sisteminin diğer motor parçaları gibi düzenli çalışmaya ihtiyaç duyduğunu belirten oto elektrik ve bakım onarım ustası Levent Karakulak, sistemin uzun süre devre dışı bırakılması halinde klima gazının özelliğini yitirdiğini ve sistemin yağsız kalarak kompresör arızalarına zemin hazırladığını ifade etti.

2 bin TL den kaçana 50 bin TL lik fatura: Sürekli kullanılmalı 2

"ARAÇTA DAHA BÜYÜK PROBLEMLER OLUŞABİLİR"

Bakımsızlığın sistem parçalarına doğrudan zarar verdiğine dikkat çeken usta Karakulak, "Yazın belli başlı problemlerimizden biri klima soğutmasıdır. Klimanın bakımlarını ve gazını zamanında değiştirmediğimiz, sistemi de aktif kullanmadığımız takdirde araçta daha büyük problemler oluşabilir. Klima sistemi ve klima gazı, araçta kullanılan LPG gibi değildir. Klimayı kullanmadığımız takdirde klima gazının daha erken eksilmesi ve özelliğini yitirmesi gibi bir durum söz konusudur. Kullanıcılarımızın doğru bildiği bir yanlış var; klimayı aslında sürekli kullanmak gerekir. Klimayı çalıştırmadığımız takdirde klima gazı sistemde dolanamaz. Bu durum hem soğutma özelliğinin çok erken yitirilmesine neden olur hem de klimaya daha fazla zarar verir. Klima sistemi yağsız kaldığı için kompresörün kilitlenmesi ya da radyatörün çapaklanması gibi sorunlar söz konusu olur. Bu durumlarda da şu an minimum 50 bin lira gibi bir masraf çıkabilmektedir. Düzgün ve rutin bir şekilde bakımlarımızı yaptırdığımız takdirde çıkabilecek maksimum masrafımız ise 2 bin liradır. Bakımların yapılmaması, polen filtresinin değişmemesi durumunda kalorifer motorunun bozulmasına bağlı olarak en düşük maliyet 50 bin lira şeklinde yansımaktadır" dedi.

2 bin TL den kaçana 50 bin TL lik fatura: Sürekli kullanılmalı 3

"SÜRÜCÜLERİN BUNLARI DÜŞÜNEREK HAREKET ETMESİ GEREKİR"

Yaşadığı deneyim üzerinden periyodik bakımın araç ömrü için önemini belirten müşterilerden Eren Yıldız ise, "Zamanında aracımın klimasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamıştım. Sorunun çözümü için Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim. Ancak iki şehirde de aracımın sorununu çözebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir dostumuzun tavsiyesi üzerine buraya geldim ve kimsenin yapamadığı ustalığı burada gördüm. Genel olarak sektörde yoğun bir mesai var, Türkiye'nin her yerinde, Malatya’da da Elazığ'da da durum aynı. Klima bakımı özellikle yaz aylarında çok önemlidir. Bu durum hem araç içi konfor hem de aracın mekanik sağlığı için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü klima bakımları ve klima suyu eksik bırakıldığı zaman, bu ihmal araçta küçük bir sorunu çok büyük bir probleme dönüştürebilir. Bir aracın klima bakımını düzgün yaptırmazsanız, o aracın sonu ya araba mezarlığında ya da sanayide biter. Sürücülerin bunları düşünerek hareket etmesi gerekir" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kripto parada 1 trilyon dolarlık erime: İşte sebebiKripto parada 1 trilyon dolarlık erime: İşte sebebi
Hızlı tren ağı büyüyor: Hedef 48 saatte tüm TürkiyeHızlı tren ağı büyüyor: Hedef 48 saatte tüm Türkiye

Anahtar Kelimeler:
Oto tamircisi Elazığ klima elektrik araba oto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.