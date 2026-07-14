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3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü 'Refahımız yükseldi'

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Erzincan'da uzun yıllar geleneksel yöntemlerle küçükbaş hayvancılık yapan Adem Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu modern tesiste üretimini artırarak kentin et ve tulum peyniri üretimine katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı kapsamında 2024 yılında hibe desteğinden yararlanan Şimşek, Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde yaklaşık 8 milyon liralık yatırımla modern küçükbaş hayvancılık tesisi kurdu.

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3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 1

Üretici Şimşek, yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu ve yaklaşık 1000 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip işletmede kuzu yetiştiriciliğinin yanı sıra coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri üretimi de yapıyor.

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3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 2

Daha önce geleneksel yöntemlerle küçükbaş hayvancılık yapan Şimşek, modern tesis sayesinde üretim kapasitesini artırırken hayvanların bakım koşullarını da iyileştirdi.

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3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 3

"YILLIK ORTALAMA 300-400 KUZU KESİMİ YAPIYORUZ"

Adem Şimşek, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 4

Devletten 2024 yılında aldığı destekle mesleğine devam ettiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Devletimiz bize güzel bir destek verdi, güzel bir yatırım yaptık. Onun için devletimize çok teşekkür ediyoruz. 3 milyon 650 bin lira civarında bir destek aldık. Aynı zamanda Erzincan tulum peyniri üretimi yapıyoruz. Burada kuzu kesimlerimiz oluyor. Her türlü faaliyeti küçükbaşla ilgili yapıyoruz. Geçim kaynağımız bu. Yıllık ortalama 300-400 kuzu kesimi yapıyoruz, 6-7 ton kadar da tulum peyniri üretimi yapıyoruz."

3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 5

Şimşek, desteklerden önceki durumundan bahsederek, "Burayı yapmadan önce yine biz küçükbaş hayvancılık yapıyorduk ama ilkel olarak geleneksel ahırlarla yaptığımız için verimimiz çok düşüktü. Şu anda yaptığımız bu modern ahırla hem üretimimiz arttı hem de refahımız yükseldi. Önceden daha çok yoruluyorduk. Herkese bu tür işletmeler açmalarını tavsiye ederim. Devletimiz her konuda destek oluyor." dedi.

3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 6

"ÖNCELİĞİMİZ SEKTÖRDE GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise tesiste 500 koyun ile 400 kesim için besiye alınan kuzu bulunduğunu anlattı.

3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 7

Şimşek'in daha önce ailesiyle beraber meralarda göçer hayvancılık yaptığını ve Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğinden faydalanarak işletme kurduğunu söyleyen Koçaker, şunları kaydetti:

3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 8

"Bakanlık olarak bizim önceliğimiz sektörde gıda arz güvenliğini sağlamak. Bunun için de işletmelerimizin sürdürülebilirliğini önceliyoruz. Dolayısıyla hem hayvansal üretimde hem bitkisel üretimde bu tarz modern tesislerle işletme altyapılarımızı güçlendirmeye ve üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırmaya çalışıyoruz. Bunun en somut örneğini aslında küçükbaşta biz bu sene Erzincan ilimizde yavaştan görmeye başladık."

3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 9

Koçaker, küçükbaş hayvancılığın ve meracılığın kent için önemli olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret almış olan Erzincan tulum peyniri, muhtelif yaylalarımızda şu anda sezon itibarıyla üretilmeye başlandı. Ancak bir taraftan küçükbaş hayvancılığı sadece tulum peyniri özelinde değil, et üretimi açısından da çok kıymetli bir sektör. Dolayısıyla o alanda da biz yatırımları desteklemeye, yatırımcılarımıza destek olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 10

Devlet desteklerinin somut örneklerle sahada karşılığını gördüklerini belirten Koçaker, "Bu tesisleri kazandırdıktan sonra yaklaşık 610 bin civarında olan küçükbaş hayvan sayımız şu an 773 bin gibi bir rakama ulaştı. İnşallah hedefimiz birkaç sene içerisinde hayvan varlığımızı 1 milyonun üzerine çıkarmak." ifadelerini kullandı.

3 milyon 650 bin TL aldı, tesis kurup işi büyüttü Refahımız yükseldi 11


Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Üretici Erzincan Hibe desteği tesis üretim
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