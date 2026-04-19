Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: 'Ücretsiz sıcak duş'

Amasya – Suluova karayolunda akaryakıt ürünlerinin fiyat tarifesinin yer aldığı pano sıra dışı bir uygulamaya davetiye çıkarıyor. Gece, gündüz fark edilebilen ‘ücretsiz sıcak duş’ yazısını gören şaşırıp kalıyor. Merak edenler istasyondaki 2 duş kabiniyle karşılaşıyor.

Duş yapan sürücülere çay da ikram ediliyor.

"DUA ETSİNLER YETER"

Uzun yollarda direksiyon sallayan TIR ve kamyon şoförlerinin yaşadığı mağduriyeti gözlemlemesi sonrası 5 yıl önce başlattığı ücretsiz uygulamayı sürdürdüğünü belirten akaryakıt istasyonu sahibi Adnan Öksüz, "Şoför arkadaşlarımız günler boyunca duş alma imkanı bulamıyor. Uzun yollarda dinlenemiyor. Müşterimiz olsun, olmasın herkes sıcak duş alabilir. Şampuanı, havlusu da bizden. Dua etsinler yeter" dedi.

"GELENE, GEÇENE TAVSİYE EDİYORUM"

Tabelasındaki yazıyı ilk gördüğünde şaşırdığı istasyona yolu düştükçe uğrayıp duş aldığını anlatan TIR şoförü Mehmet Emin Karaköse, "Gelene, geçene tavsiye ediyorum. Geldiğimiz zaman bizler de hijyenik ortamda duş alıp istirahat ettikten sonra yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"İNŞALLAH ÖRNEK OLUR"

Duş kabinlerinin aktif şekilde kullanıldığına değinen Arif Davulcu da, "İnşallah örnek olur. Diğer alanlarda da böyle çalışmalar olur. Vatandaşlar mutlu. İşletmeyi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



