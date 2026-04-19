Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: 'Ücretsiz sıcak duş'

Amasya’da bir akaryakıt istasyonunda ücretsiz sıcak duş imkanı sunuluyor. Fiyat panosundaki ‘ücretsiz sıcak duş’ yazısını gören şaşırıp kalıyor. 5 yıldır süren sıra dışı uygulama en çok uzun yol şoförlerini sevindiriyor.

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: 'Ücretsiz sıcak duş'

Amasya – Suluova karayolunda akaryakıt ürünlerinin fiyat tarifesinin yer aldığı pano sıra dışı bir uygulamaya davetiye çıkarıyor. Gece, gündüz fark edilebilen ‘ücretsiz sıcak duş’ yazısını gören şaşırıp kalıyor. Merak edenler istasyondaki 2 duş kabiniyle karşılaşıyor.

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 1

Duş yapan sürücülere çay da ikram ediliyor.

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 2

"DUA ETSİNLER YETER"

Uzun yollarda direksiyon sallayan TIR ve kamyon şoförlerinin yaşadığı mağduriyeti gözlemlemesi sonrası 5 yıl önce başlattığı ücretsiz uygulamayı sürdürdüğünü belirten akaryakıt istasyonu sahibi Adnan Öksüz, "Şoför arkadaşlarımız günler boyunca duş alma imkanı bulamıyor. Uzun yollarda dinlenemiyor. Müşterimiz olsun, olmasın herkes sıcak duş alabilir. Şampuanı, havlusu da bizden. Dua etsinler yeter" dedi.

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 3

"GELENE, GEÇENE TAVSİYE EDİYORUM"

Tabelasındaki yazıyı ilk gördüğünde şaşırdığı istasyona yolu düştükçe uğrayıp duş aldığını anlatan TIR şoförü Mehmet Emin Karaköse, "Gelene, geçene tavsiye ediyorum. Geldiğimiz zaman bizler de hijyenik ortamda duş alıp istirahat ettikten sonra yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 4

"İNŞALLAH ÖRNEK OLUR"

Duş kabinlerinin aktif şekilde kullanıldığına değinen Arif Davulcu da, "İnşallah örnek olur. Diğer alanlarda da böyle çalışmalar olur. Vatandaşlar mutlu. İşletmeyi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 5

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 6

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 7

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 8

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 9

Akaryakıt istasyonunda göreni şaşırtan yazı: Ücretsiz sıcak duş 10
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mayısın 15'ine kadar çıkıyor 'Bir pazarda 1 tona kadar satılıyor'Mayısın 15'ine kadar çıkıyor 'Bir pazarda 1 tona kadar satılıyor'
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecekÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek

En Çok Okunan Haberler
Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Gülistan Doku soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Çarpıcı detay: "Vali beyin selamı var"

Gülistan Doku soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Çarpıcı detay: "Vali beyin selamı var"

Zirveye Galatasaray damgası! Gençlerbirliği'ni de geçti

Zirveye Galatasaray damgası! Gençlerbirliği'ni de geçti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

