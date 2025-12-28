FİNANS

Anne, iki kızına da mesleği öğretti 'Birlikte çalışıyoruz'

Zonguldak'ta yıllardır arıcılık yapan Meliha Akosman, bilgi ve tecrübelerini aktardığı kızlarıyla kestane balı üretiyor.

Kentte yaklaşık 35 yıl önce başladığı arıcılığa tutkuyla bağlanan 65 yaşındaki, 5 çocuk annesi Meliha Akosman, zaman içerisinde işin inceliklerini kızları 38 yaşındaki Nagihan Akosman Durmaz ve 36 yaşındaki Esra Akosman'a da öğretti.

Kovanları taşımak, bakım ve kontrol işlerini yapmak, çeşitli arı hastalık ve zararlılarına karşı mücadele etmek ve bal hasadı yapmak gibi birçok işi el birliğiyle yapan anne ve kızları, özverili ve disiplinli çalışmalarıyla çevresindeki kadınlara ilham veriyor.

Bu yıl 80 kovandan bir ton kestane balı alan Meliha Akosman ve kızları, gelecek yıllarda kovan sayısını ve üretim miktarını artırarak bölge balını daha çok sofraya ulaştırmayı hedefliyor.

Meliha Akosman, AA muhabirine, arıcılığa ömürlerini verdiklerini söyledi.

Çocuklarının küçük yaşlardan itibaren arıların arasında bulunduğu belirten Akosman, onları arıcılık sayesinde büyütüp okuttuğunu kaydetti.

Akosman, işini severek yaptığını dile getirerek, "Ailece arıcıyız. En çok yazın sıcağında zorlanıyoruz ancak yine de güzel geçiyor. Gezgin arıcıyız. Çocuklarımı her yere götürüyordum. Yazın başka illere gidiyorduk. Kestane zamanı bal almak için Zonguldak'a geliyorduk. Çocuklarımın bu mesleğin içinde yer almalarından dolayı gururluyum, mutluyum. Arıların yanına kızlarımla geliyorum, birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

"KADIN ÜRETİCİ OLMAK ÇOK GÜZEL"

Nagihan Akosman Durmaz da çocukluğundan beri arıcılığın içerisinde olduğunu, anne ve babasına yardım ettiğini belirtti.

Evlenip yuva kurduğunu ancak işini bırakmadığını anlatan Durmaz, "Kadın üretici olmak çok güzel. Kestane balı üretiyoruz. Annem ve kız kardeşimle çalışarak birbirimize destek oluyoruz, yardımlaşıyoruz. Her işte olduğu gibi arıcılığın da zorlukları var. Nakliye veya pazarlamasında sıkıntı olabiliyor. Arıyı hiç bilmediğimiz bir yere bırakıyoruz. Kovanların başına ne geleceği de belli olmuyor." ifadesini kullandı.

Durmaz, bazı kişilerin kendisine arıcılığın zor olduğunu ve "yapamazsın" dediğini belirterek, "Arı işinde yardımlaşmak çok önemli. Bu işi profesyonel yapmak daha da güzel. Arıya bilinçli şekilde bakıyorsun. Bazı zamanlar yapamadığım şeyleri annem bana söylüyor, onun tecrübesi bana daha fazla katkı sağlıyor." dedi.

"KADIN EMEĞİNİN VE AİLE DAYANIŞMASININ EN GÜZEL KARŞILIĞIYIZ"

Esra Akosman ise kadın üretici olarak kestane balı üretimine önem verdiklerini, profesyonel olarak kestane balı ürettiklerini anlattı.

Kadın emeğinin ve aile dayanışmasının en güzel karşılığı olduklarını vurgulayan Akosman, şöyle devam etti:

"Aile olarak arıcılığa büyük önem veriyoruz. Annem uzun yıllardır arıların içinde olduğu için bizler de ona yardım ederek bu işi öğrendik. Kaliteli ve doğal bal üretmek için özveriyle elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim için gurur ve onur verici. Çocukluğumdan bu yana arıların içinde büyüdük, arıcılık sayesinde okuduk."

Akosman, arıcılığı severek yaptıklarını belirterek, aile bütçesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

