FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Atama beklerken o işe başladı: 'Sosyal medyada görüp başvurduk'

Yozgat'ta atama bekleyen sağlıkçı genç, atanamayınca devletten aldığı 15 gebe düve desteği ile hayvancılık yapmaya başladı. Atanmayı bekleyen 25 yaşındaki Asena Akkuş "Yozgat Tarım İl Müdürlüğünün hazırladığı bu projeyi sosyal medyada gördük, araştırdık ve Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek başvurumuzu yaptık. Şansımız olmadığını düşünürken asil listede 7. sırada yer aldığımı öğrendim. Iğdır’a gidip 15 ineğimizi sağ salim aldık, getirdik" ifadelerini kullandı.

Atama beklerken o işe başladı: 'Sosyal medyada görüp başvurduk'

Yozgat'ta tarımın desteklenmesine yönelik verilen destekler çerçevesinde, atanmayı bekleyen 25 yaşındaki Asena Akkuş, aldığı 15 gebe düve ile hayvancılık yapmaya başladı. Şimdi Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy’de babasıyla birlikte hayvancılık yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var' 10 dönümde yapıyorlar 'Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var' 10 dönümde yapıyorlar

Atama beklerken o işe başladı: Sosyal medyada görüp başvurduk 1

Üniversite mezunu olan ve atama beklediği süreçte projeyi sosyal medyada görerek başvuru yapan Akkuş, asil listede 7. sırada yer alarak destek almaya hak kazandı. Akkuş, hak kazandığı 15 gebe düveyi Iğdır’dan teslim alarak işletmesine getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' Canlı yayında çarpıcı asgari ücret çıkışı 'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' Canlı yayında çarpıcı asgari ücret çıkışı

Atama beklerken o işe başladı: Sosyal medyada görüp başvurduk 2

"BU PROJEYİ SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK, ARAŞTIRDIK VE GİDİP BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Genç yetiştirici Asena Akkuş, süreçten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Erciyes Üniversitesi sağlık bölümü mezunuyum. 25 yaşındayım. Babamla birlikte zaten aktif olarak hayvancılık yapıyorduk ancak hayvan varlığımızı artırmamız gerekiyordu. Yozgat Tarım İl Müdürlüğünün hazırladığı bu projeyi sosyal medyada gördük, araştırdık ve Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek başvurumuzu yaptık. Şansımız olmadığını düşünürken asil listede 7. sırada yer aldığımı öğrendim. Iğdır’a gidip 15 ineğimizi sağ salim aldık, getirdik. Sabah erkenden kalkıyoruz, hayvanlarımız biraz aksi olduğu için temkinli yaklaşıyoruz. Samanlarını, yemlerini verip bakımını yapıyoruz."

Atama beklerken o işe başladı: Sosyal medyada görüp başvurduk 3

Asena Akkuş’un babası Erdoğan Akkuş ise kızının hayvancılığa olan ilgisi ve çabasıyla başarılı bir işletme yürüteceğine inandığını söyledi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev markanın alacaklılarından açıklamaDev markanın alacaklılarından açıklama
Hızlı tren seferleri iptal: Japonya'da 7,6'lık deprem sonrası kararHızlı tren seferleri iptal: Japonya'da 7,6'lık deprem sonrası karar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
atama Yozgat Hayvancılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.