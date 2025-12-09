Atama beklerken o işe başladı: 'Sosyal medyada görüp başvurduk'

Yozgat'ta tarımın desteklenmesine yönelik verilen destekler çerçevesinde, atanmayı bekleyen 25 yaşındaki Asena Akkuş, aldığı 15 gebe düve ile hayvancılık yapmaya başladı. Şimdi Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy’de babasıyla birlikte hayvancılık yapıyor.

Üniversite mezunu olan ve atama beklediği süreçte projeyi sosyal medyada görerek başvuru yapan Akkuş, asil listede 7. sırada yer alarak destek almaya hak kazandı. Akkuş, hak kazandığı 15 gebe düveyi Iğdır’dan teslim alarak işletmesine getirdi.

"BU PROJEYİ SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK, ARAŞTIRDIK VE GİDİP BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Genç yetiştirici Asena Akkuş, süreçten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Erciyes Üniversitesi sağlık bölümü mezunuyum. 25 yaşındayım. Babamla birlikte zaten aktif olarak hayvancılık yapıyorduk ancak hayvan varlığımızı artırmamız gerekiyordu. Yozgat Tarım İl Müdürlüğünün hazırladığı bu projeyi sosyal medyada gördük, araştırdık ve Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek başvurumuzu yaptık. Şansımız olmadığını düşünürken asil listede 7. sırada yer aldığımı öğrendim. Iğdır’a gidip 15 ineğimizi sağ salim aldık, getirdik. Sabah erkenden kalkıyoruz, hayvanlarımız biraz aksi olduğu için temkinli yaklaşıyoruz. Samanlarını, yemlerini verip bakımını yapıyoruz."

Asena Akkuş’un babası Erdoğan Akkuş ise kızının hayvancılığa olan ilgisi ve çabasıyla başarılı bir işletme yürüteceğine inandığını söyledi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır