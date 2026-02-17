FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 24 hektarlık kıraç araziyi süs bitkisi üretim alanına dönüştüren girişimci, 20 kişiye istihdam sağlıyor. Ali Beyazkuş "Bu topraklarda yıllarca arpa üretildi ancak kazanç neredeyse yoktu. Şimdi aynı arazide yüksek verimle üretim yapıyoruz. Ürettikçe kazanıyor, kazandıkça istihdam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önce arpa üretimi yapılan arazide alternatif ürün arayışına giren Ali Beyazkuş, yaptığı araştırmaların ardından süs bitkisi yetiştiriciliğine yöneldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’ 80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı 1

Beyazkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda uzun yıllar arpa ekildiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günde 5 bin ton tüketiliyor! Fiyatları açıkladı Günde 5 bin ton tüketiliyor! Fiyatları açıkladı

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı 2

"ŞİMDİ AYNI ARAZİDE YÜKSEK VERİMLE ÜRETİM YAPIYORUZ"

Serada ürettikleri süs bitkilerini yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Beyazkuş, şöyle konuştu:

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı 3

"Bu topraklarda yıllarca arpa üretildi ancak kazanç neredeyse yoktu. Şimdi aynı arazide yüksek verimle üretim yapıyoruz.

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı 3

Ürettikçe kazanıyor, kazandıkça istihdam sağlıyoruz.

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı 5

Şu an en az 20 kişiye iş imkanı sunuyoruz.

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı 6

Topraksız tarımın her bir hektarı yaklaşık 70 hektar kuru tarıma eş değer verim sağlıyor."

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı 7

Serada görev yapan Ziraat Mühendisi Baki Yılmaz da Adıyaman'ın iklim şartlarının çiçek üretimi için avantajlı olduğunu ifade etti.

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı 8

Temiz hava, gece-gündüz sıcaklık farkının ideal seviyede olması ve düşük nem oranının bitkilerin hızlı ve sağlıklı gelişimine katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, serada 15 çeşit süs bitkisi yetiştirildiğini belirtti.

Aynı arazide yıllarca yapılanı değiştirdi! O işe yönelince kazanmaya başladı 9


Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ifo açıkladı: Almanya nüfusu 2070'e kadar yüzde 10 azalabilirIfo açıkladı: Almanya nüfusu 2070'e kadar yüzde 10 azalabilir
Bedava olması zorunlu ama 250 TL'den başlıyorBedava olması zorunlu ama 250 TL'den başlıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman girişimci üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.