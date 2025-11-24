FİNANS

'Başka yerde yok' Onlar dışında yapabilecek makine de çıkmadı

Gaziantep'te 43 yıllık bakırcı Mustafa Üzümcü mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çocuk yaşta başladığı bakırcılığı severek yaptığını belirten Üzümcü "Bu iş artık son demlerini yaşıyor. Arkadan yetişen kimse kalmadı" dedi. "Oyma ve nakış işi dünyada sadece Antep'te var. Türkiye'de bile başka yerde yok" Üzümcü "Teknoloji girerse bakırcılığın anlamı kalmaz. Nakış işini yapabilecek bir makine şimdiye kadar icat edilmedi, olacağını da sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te kale altında 43 yıldır mesleğini icra eden 59 yaşındaki Mustafa Üzümcü, eleman yetiştiremediklerini söyledi. Küçük yaşta ailelerin çocuklarını bir ustanın yanına çırak olarak verdiğini, kendisinin de bu şekilde mesleğe başladığını anlatan Üzümcü, günümüzde çırak bulmanın imkansız hale geldiğini vurguladı. Antep'e özgü oyma ve nakışlı bakır işçiliğinin dünyada tek olduğunu ifade eden Üzümcü, teknolojiye direnerek işlediği bakırların sonunun gelmesinden korktuğunu söyledi. Bakır işleme sürecinin tamamen el emeğine dayandığını belirten Üzümcü, mesleği icra etmek için elaman gerektiğini ifade etti.

"MESLEĞİMİZ GÜZEL AMA ARTIK SON DÖNEMLERİNİ YAŞIYOR"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan usta Üzümcü, "O zamanlar meslek seçme şansımız yoktu. Aileler çocuklarını bir ustanın yanına çırak olarak verir, meslek öyle öğrenilirdi. Biz de aynı şekilde başladık. İlkokulu, ortaokulu bitiren ve okulda başarısı düşük olan çocuklar çıraklığa bırakılırdı. Yani biz bu işi seçerek değil, şartlar gereği başladık. Mesleğimiz güzel ama artık son dönemlerini yaşıyor diyebilirim. Çünkü bu işi yapacak genç nesil kalmadı. Arkadan yetişen kimse yok. Ne olacağını biz de bilmiyoruz. Sabah gelip önce atölyemizi kontrol ederiz. Bu gördüğünüz ürünler de benim keyif için yaptığım işler. Boş zaman buldukça bakır işlerim. Fakat bakır şu anda pahalı bir ürün. Bir de eleman bulmak çok zorlaştı" dedi.

"BU MESLEK ÇOCUK YAŞTA ÖĞRENİLİR"

Bakırcılık mesleğinin çocuk yaşlarda öğrenileceğini ifade eden usta Üzümcü, "Aslında yönelmiyorlar değil, çırak olacak yaşta kimse gelmiyor. 17-18 yaşındaki bir genç çırak olamaz. Bu meslek çocuk yaşta öğrenilir. 10-12 yaşında elimize geçmesi gerekiyor ki yetiştirebilelim. Şimdi o düzen tamamen ortadan kalktı. Bakır işçiliğinde çalışan en genç kişi bile 50 yaşında. Doğrusu üzülüyoruz. Çünkü bu oyma ve nakış işi dünyada sadece Antep'te var. Türkiye'de bile başka yerde yok. Say desen 20-30 kişiyi geçmez. Yazık gerçekten" ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİ GİRERSE BAKIRCILIĞIN BİR ANLAMI KALMAZ"

Bakırın sadece el emeğiyle yapılacağını söyleyen usta Üzümcü, "Ham maddeyi levha olarak alıyoruz. Önce şekillendiriyoruz, ardından nakışını işliyoruz. Kalaylama, çekiçleme ve parlama gibi aşamaları var. Bazı ürün bir ayda, bazıları üç ayda bitiyor. Günde 50 tane biten ürün de var ama tamamen modeline göre değişir. Bu işe teknoloji girmesin. Eğer bu meslek bitecekse de el emeğiyle bitsin. Teknoloji girerse bakırcılığın bir anlamı kalmaz. Zaten bu nakış işini yapabilecek bir makine şimdiye kadar icat edilmedi, olacağını da sanmıyorum" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

