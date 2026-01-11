FİNANS

'Bu iş tüm aileye bakar' Kurs kaçırmadı, 10'dan 300'e çıktı 'Çok güzel meslek'

Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılık yapan babasından 45 yıl önce mesleği öğrenen Hacer Uğurlu, son yıllarda modern arıcılık eğitimleri ve devletten aldığı hibe destekleriyle kovan sayısını 10'dan 300'e çıkardı. "Ben devletin verdiği bütün kurslara kaçırmadan gittim" diyen Uğurlu, arıcılığın çok güzel bir meslek olduğunu belirtip "Bakımlarını yapınca çok güzel verim alıyorsun. Arıcılık çok rahat. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. Uğurlu "Bu iş bütün aileye bakar" dedi.

'Bu iş tüm aileye bakar' Kurs kaçırmadı, 10'dan 300'e çıktı 'Çok güzel meslek'

Ailesinin geçimini arıcılıkla sağlayan babasını genç yaşlarında kaybeden ancak ata yadigarı mesleği 45 yıldır sürdüren 63 yaşındaki Uğurlu, arıcılık yaparak 3 kardeşinin eğitimlerini tamamlamalarını sağladı.

Uzun yıllar babasından kalan 10 kovanla zengin floraya sahip Yığılca ilçesi Hocatman köyünde bal üretimi yapan Uğurlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde yürütülen "ana arı üretimi, kadın girişimcilik, propolis üretimi, arı zehri üretimi" eğitim programlarına katıldı.

Sertifikalarını alan, bakanlık tarafından verilen kadın girişimcilik ve arıcılık destek programıyla da zaman içinde kovan sayısını 300'e çıkaran Uğurlu, yıllık ortalama 1 ton çiçek balı, propolis ve arı zehri üretimi yapıyor.

"DEDELERİMİZDEN BU YANA ARICIYIZ"

Uğurlu, AA muhabirine, arıcılık mesleğinin kendilerinin ata mesleği olduğunu, gençlik yıllarında babasını kaybettiğini ve kendisine emanet kardeşlerini arıcılık sayesinde okuttuğunu anlattı.

Dedelerden bu yana arıcılık mesleğiyle geçimlerini sağladıklarını belirten Uğurlu, "Ben babamdan, babam da dedemden öğrenmiş. Önceden kara kovanlarla yaparlardı. Şimdi daha iyi kovanlarla yapıyoruz. Bu kovanlar daha iyi, daha güzel. Burada bal üretiminin yanında propolis yapıyorum, ana arı yetiştirip satışını yapıyorum." diye konuştu.

"DEVLETİN VERDİĞİ BÜTÜN KURSLARA KAÇIRMADAN GİTTİM"

Arıcılığın çok güzel bir meslek olduğunu dile getiren Uğurlu, "Bakımlarını yapınca çok güzel verim alıyorsun. Arıcılık çok rahat. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Uğurlu, ailecek arıcılık yaptıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Hepsine öğrettim ve onlar da öğrendiler. Ben devletin verdiği bütün kurslara kaçırmadan gittim. Ana arı yetiştirme, propolis üretimi, arı zehri üretim belgeleri gibi birçok belge aldım. Burada her türlü üretim yapıp sipariş üzerine İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki her yere gönderiyoruz."

"BU İŞ BÜTÜN AİLEYE BAKAR"

Kovan başına 30 kilograma kadar bal üretimi yaptıkları bilgisini paylaşan Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllardır bu işi severek yaparım. Bütün kadınlara da tavsiye ederim. Çok güzel bir meslek ve alıştıktan sonra yapılmayacak bir şey yok. Yıllardır geçimimi bununla sağladım. Bu iş bütün aileye bakar. Bal, ana arı, propolis satarsın. Yani birçok kazanç elde edersin. Ben aileye bakmakla kalmadım, hacca da gittim. Şimdi de köyümüze inşa edilen caminin yapımına destek oluyorum."

Bu iş tüm aileye bakar Kurs kaçırmadı, 10 dan 300 e çıktı Çok güzel meslek 11Kaynak: AA

