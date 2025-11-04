'Çat kapı geldi' Gizemli ismi konuşuyorlar! Tek kalemde 150 bin TL ödeyip ortadan kayboldu

Gizemli bir hayırsever bu kez Tokat'ta ortaya çıktı ve mahalle bakkalına giderek hiç tanımadığı insanların 150 bin TL'lik borcunu sildi.

"ÇAT KAPI GELDİ"

Show Haber'de yer alan habere göre; Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem "Dün hayır sahibimizin bir tanesi çat kapı geldi" dedi. Çat kapı ortaya çıkan hayırsever Koca mahallenin veresiye defterini tek kalemde sildi.

"150 BİN TL'LİK BİR VERESİYE DEFTERİNİ KAPATTI"

Bakkal Uğurcan Öncü "Bir hayırseverimiz 150 bin TL'lik bir veresiye defterini kapattı" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta yüce gönüllü biri darda olanların evine ekmeği veresiye ile götürenlerin yardımına Hızır gibi yetişti. Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem "Öksüzler var, eşi çalışamayanlar var, aylığını alamayanlar var. Kış dönemine giriyoruz. Kömürünü mü düşünsün, odununu mu düşünsün?" şeklinde konuştu.

Doğruca CamiiKebir Mahallesindeki bakkalın yolunu tutan gizemli hayırsever 150 bin TL'lik veresiye defterini sildikten sonra ortadan kayboldu. Bakkal Uğurcan Öncü "Allah bin kere razı olsun" dedi.