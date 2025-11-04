FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Çat kapı geldi' Gizemli ismi konuşuyorlar! Tek kalemde 150 bin TL ödeyip ortadan kayboldu

İsmi bilinmeyen gizemli hayırseverlerin bakkallardaki veresiye borçlarını ödemesi ile ilgili haberler sık sık gündem oluyor. Bu kez de gizemli bir hayırsever Tokat'ta ortaya çıktı. Çat kapı ortaya çıkan hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borcu ödeyerek ortadan kayboldu. İşte detaylar...

'Çat kapı geldi' Gizemli ismi konuşuyorlar! Tek kalemde 150 bin TL ödeyip ortadan kayboldu
Hande Dağ

Gizemli bir hayırsever bu kez Tokat'ta ortaya çıktı ve mahalle bakkalına giderek hiç tanımadığı insanların 150 bin TL'lik borcunu sildi.

"ÇAT KAPI GELDİ"

Show Haber'de yer alan habere göre; Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem "Dün hayır sahibimizin bir tanesi çat kapı geldi" dedi. Çat kapı ortaya çıkan hayırsever Koca mahallenin veresiye defterini tek kalemde sildi.

Çat kapı geldi Gizemli ismi konuşuyorlar! Tek kalemde 150 bin TL ödeyip ortadan kayboldu 1

"150 BİN TL'LİK BİR VERESİYE DEFTERİNİ KAPATTI"

Bakkal Uğurcan Öncü "Bir hayırseverimiz 150 bin TL'lik bir veresiye defterini kapattı" ifadelerini kullandı.

Çat kapı geldi Gizemli ismi konuşuyorlar! Tek kalemde 150 bin TL ödeyip ortadan kayboldu 2

Tokat'ta yüce gönüllü biri darda olanların evine ekmeği veresiye ile götürenlerin yardımına Hızır gibi yetişti. Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem "Öksüzler var, eşi çalışamayanlar var, aylığını alamayanlar var. Kış dönemine giriyoruz. Kömürünü mü düşünsün, odununu mu düşünsün?" şeklinde konuştu.

Çat kapı geldi Gizemli ismi konuşuyorlar! Tek kalemde 150 bin TL ödeyip ortadan kayboldu 3

Doğruca CamiiKebir Mahallesindeki bakkalın yolunu tutan gizemli hayırsever 150 bin TL'lik veresiye defterini sildikten sonra ortadan kayboldu. Bakkal Uğurcan Öncü "Allah bin kere razı olsun" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecekSabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek
Süresiz nafakaya düzenleme! Bakanlık harekete geçtiSüresiz nafakaya düzenleme! Bakanlık harekete geçti

Anahtar Kelimeler:
Bakkal Tokat borç mahalle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.