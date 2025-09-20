FİNANS

Denizi olmayan şehirde balık tutup ayda 200 bin TL kazanıyor! Kilosunu 90 TL'den satıyor

Denizi olamayan Tunceli'de yaşayan Onur Ulaş Demir, balıkçılıktan kazandığı parayla şaşkınlık yaratıyor. Keban Baraj Gölü'ne sabahın erken saatlerinde gelip, gece vakitlerine kadar kalan Demir; attığı 2 bin metrelik ağlarla aynalı sazan, turna, alabalık, şabut gibi türleri avlıyor. Balıkları kilosu 90 liradan Elazığ ve Tunceli'deki kooperatiflere satan Demir, giderini düştükten sonra aylık 200 bin TL parayı cebine atıyor.

Deniz yok göl var ama balıkçılıktan kazandığı parayla duyanlara parmak ısırtıyor. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Onur Ulaş Demir, gününün büyük çoğunluğunu tekne üzerinde geçiriyor. Çocukluktan bu yana balıkçılıkla uğraşan Demir, sabahın erken saatleri ile gece vakitlerinde 2 bin metrelik ağlarını göle bırakıyor.

HEPSİ KURDUĞU AĞLARA TAKILIYOR

Uzun bir emek ve zaman harcadığını belirten Demir, kurduğu ağlarla aynalı sazan, turna, alabalık, karabalık, şabut, pullu ve küpeli sazanları avlıyor.

KİLOSUNU 90 TL'DEN SATIP, AYLIK 200 BİN TL KAZANIYOR

Demir'in aylık kazandığı para ise herkesi şaşkına çeviriyor. Balıkları kilosu 90 liradan Elazığ ve Tunceli'deki kooperatiflere satan Demir, aylık giderlerini düştükten sonra yaklaşık 200 bin lira gelir elde ediyor.

"SUYUN ÜSTÜNE ÇIKINCA KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Onur Ulaş Demir, şöyle konuştu:

"Çocuk yaşta başladım bu mesleğe. Babamla birlikte yıllarca devam ettik. Babam vefat edince tek başıma yapmaya başladım. Tekneyi, balığı çok seviyorum. Suyun üstüne çıkınca kendimi özgür hissediyorum.

"SAAT 9-10 GİBİ BALIĞI MÜTEAHHİTE TESLİM EDİYORUZ"

Balıkçılık, gerçekten benim için çok özel ve güzel. Çok severek yaptığım bir meslek. Gün batmaya yakın, gün morluğunda tekneyle gezip, ağları suya atıyoruz. Sonra akşam teknede yatıyoruz. Sabah, gün doğmadan ağları çekip, saat 9-10 gibi balığı müteahhite teslim ediyoruz, balıkçı toptancısına.

"ORTALAMA 150 KİLO BALIK ÇIKIYOR"

Oradan da Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan da Irak'a kadar bu balığımız ihraç oluyor. Türkiye'de birçok restoranda da dağıtılıyor. Genellikle 2 bin metreye yakın ağ seriyoruz günlük. Ortalama 150 kilo balık çıkıyor. Kazancı bize yetiyor şu durumda. Geçen sene 95 lira giden balık şu an 90 lira.

"İNŞALLAH DAHA İYİ FİYATLARA GİDECEK"

Geçen senenin fiyatını bulmadı ama umut ediyoruz. İnşallah daha iyi fiyatlara gidecek. Balığın kilosu bu ayın 15'ine kadar 60'tan gidiyordu, şimdi 90 oldu. Aylık 150-200 bin arası balıktan bir para kazanıyoruz. Kışın bu rakamlar düşüyor, yazın artıyor."

