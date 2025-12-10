FİNANS

Düğünde eksiği fark edip o sektöre girdi! Talep artınca işi büyüttü

Bilecik, Bozüyük'te 26 yaşındaki Serkan Gür kendi düğünü için hazırlık yaparken eksiklik görerek girdiği sektörde, nikah masası, kına tahtı, fon perdesi, şamdan, sandalye ve sehpa gibi farklı kalemlerde organizasyon ve düğün ekipmanı üretiyor. Gür, daha önce farklı sektörde çalışıp başarılı olamadığını, her başarısızlığın kendisine tecrübe kattığını söyleyip 5650 m2 kapalı alanda üretim yaptıklarını, ürünlerin 56 ülkede kullanıldığını ve tesiste 56 kişiye doğrudan istihdam sağlandığını belirtti.

Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor! Evli ve 1 çocuk babası Gür, kendi düğünü için hazırlık yaptığı sırada özellikle organizasyonda kullanılan ekipmanların üretimiyle ilgili eksiklik olduğunu fark etti.

Bir süre farklı sektörlerde çalışan Gür, 2021'de organizasyon ve düğün ekipmanları imal etmek üzere 30 metrekarelik atölyede üretime başladı. Gür, zamanla gelen taleplerin artmasıyla, makine ve ekipman yatırımı yaparak tesisini de geçen yıl büyütme kararı aldı.

Bozüyük ilçesinde 5 bin 650 metrekarelik tesiste 56 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Gür, ürettikleri nikah masası, kına tahtı, fon perdesi, şamdan, sandalye ve sehpa gibi farklı kalemlerdeki organizasyon ve düğün ekipmanlarını yurt içinin yanı sıra 56 ülkeye gönderiyor.

"DAHA ÖNCE FARKLI SEKTÖRDE ÇALIŞTIM ANCAK BAŞARILI OLAMADIM! TECRÜBE KATTI"

Serkan Gür, AA muhabirine, daha önce farklı sektörde çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Her başarısızlığın kendisine tecrübe kattığını belirten Gür, girişimcilikten hiçbir zaman vazgeçmediğini anlattı.

Gür, bu işe kendi düğününe hazırlık yaparken organizasyon sektöründe eksiklik görüp başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"30 metrekarelik küçük bir atölyede başladım. Bugün 5 bin 650 metrekare kapalı alanda üretim yapan büyük bir tesis haline geldik. Ahşap, metal, pleksi, neon tabeladan kına tahtına kadar tüm organizasyon ürünlerini kendi bünyemizde üretiyoruz. Bir organizasyon firmasının ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanları tek çatı altında kendi fabrikamızda üretiyoruz. Türkiye'de ilçeler dahil köylerine kadar tedarik sağlıyoruz. Düğün salonları, organizasyon firmaları ve davet evleri gibi Türkiye genelinde binlerce işletmenin ekipman tedarikçisiyiz."

"ÜRÜNLERİMİZ 56 ÜLKEDE KULLANILMAYA BAŞLANDI"

Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da güçlü bir ağa sahip olduklarını anlatan Gür, "Almanya, Belçika, Makedonya, Hollanda başta olmak üzere ürünlerimiz 56 ülkede kullanılmaya başlandı. Bozüyük'ten çıkan bir markanın dünyaya açılması bizim için gurur verici." diye konuştu.

"YAKLAŞIK 120 KİŞİYE İŞ İMKANI SUNUYORUZ"

Gür, tasarımın tamamen kendi bünyelerinde ilerlediğini ve sahada çalışan organizasyon firmalarının ihtiyaçlarını takip ettiklerini söyledi.

Trendlerin, renklerin ve konseptlerin analizlerini yaparak, hem teknik ekip hem de Ar-Ge birimiyle ürün tasarımlarını oluşturduklarını dile getiren Gür, şunları kaydetti:

"Her ürünün çizimi, ölçüsü, oranı ve malzemesi tamamen bize ait. Yani dışarıdan bir ürünü kopyalamıyoruz. Tam tersine sektörde yeni trendleri belirleyen tasarımları ortaya koyuyoruz. Tesiste 56 kişiye doğrudan istihdam sağlamanın yanında evlere verdiğimiz fason dikiş işleriyle talebe göre yaklaşık 120 kişiye iş imkanı sunuyoruz. Özellikle evde üretimi yapan kadınlara verdiğimiz işler sayesinde birçok ailenin gelirine katkı sağlıyoruz. Bölgedeki kadın istihdamını destekliyoruz. Hem fabrikada hem de evde çalışan tüm ekibimiz Bozüyük'ten Türkiye'ye açılan bu yönetim gücünün gerçek kahramanlarıdır. Üretim kapasitemiz arttıkça istihdamı büyütmeye daha fazla kişiye iş verme fırsatı sunmaya devam edeceğiz."

Gür, üretim alanını büyüterek, daha modern üretim altyapısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Otomasyona ağırlık vereceklerini vurgulayan Gür, "Aynı zamanda büyüyen üretim yapımıza paralel olarak istihdamı artırarak daha fazla kişiye iş imkanını sağlayan güçlü bir altyapı kurmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha büyük bir fabrika, daha modern bir üretim teknolojisi ve daha geniş bir istihdam kadrosuyla sektörde kalıcı liderlik sağlamaktır." ifadesini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

