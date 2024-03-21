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Fintech İstanbul B2B Connect Summit Fintech ve KOBİ/OBİ ekosistemini buluşturuyor!

21.03.2024 17:59
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Fintech İstanbul ve Oniki işbirliğinde gerçekleşen Fintech İstanbul B2B Connect Summit ülkemizde düzenlenen birçok FinTech etkinliğinden kullandığı yapay zeka tabanlı B2B matchmaking event teknolojisi ile ayrışıyor.

Fintech İstanbul B2B Connect Summit Fintech ve KOBİ/OBİ ekosistemini buluşturuyor!

9 Mayıs 2024 Perşembe günü Levent Wyndham Otel’de ikincisi düzenlecek olan etkinlikte bu sene FinTech’ler ile Kobi’lerin buluşması gerçekleşecek. KOBİ’lerin finansal açıdan oldukça kırılgan olmaları ve finansal erişimleri büyük şirketlere göre daha kısıtlı olmasından yola çıkılarak dizayn edilen etkinlikte öncelik üretim ve ticaret yapan KOBİ’ler ve OBİ’ler ile fintechleri buluşturmak olacak. Bu sayede KOBİ ve OBİ’lerin de FinTech’lerin sunduğu çözümlerden tam anlamıyla haberdar olmaları da hedefleniyor.

Günümüzde bir KOBİ veya OBİ’nin finansal ihtiyacının öncelikle “Nakit Yönetimi” olmasının yanı sıra enflasyonun yükseldiği, parasal sıkılaşmanın başladığı, krediye erişim olanaklarının daraldığı, finansman maliyetlerinin arttığı bir ortamda FinTech’lerin sunduğu çözümler katılımcı firmaları kendilerine büyük kolaylık sağlayacak alternatiflerle tanıştıracak.

Dünyanın Dört Bir Yanından Katılım Sağlanacak

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Katılımcılar sadece İstanbul firmaları değil, gerek Türkiye gerek dünyanın dört bir yanından katılım olacak.

Yapay destekli B2B eşleştirmelerin doğru tarafları bir araya getirerek zaman kaybını ve hayal kırıklıklarını ortadan kaldırdığı etkinliğe fiziksel katılım imkanı bulamayanlar ise Oniki uygulaması ile dünyanın neresinde olursa olsunlar çevrimiçi olarak da etkinliğe katılıp B2B görüşme yapabilecekler.

Veriye dayalı ve metriklerle uçtan uca ölçülebilen Fintech İstanbul B2B Connect Summit, yarattığı ticari değer ile ülke ekonomisine bu sene de önemli bir katkı sağlayacak.

FinTech İstanbul B2B Connect Summit 2023 2,5 Milyon Euro’luk Potansiyel Ticari Değer Yarattı

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2023 yılının en önemli etkinlikleri arasında yerini alan ve global ölçekte beğeni kazanan  FinTech Istanbul B2B Connect Summit’in ilki metrikleriyle de dikkat çekmişti. Bu sene ikincisi  düzenlenecek etkinliğin ilkinde gerçekleşen B2B eşleşmeler sonucunda 2,5 milyon Euro’luk potansiyel ticari değer ortaya çıkmıştı.

Ekosistem için katma değeri ve ticari potansiyeli yüksek iş birliklerinin doğmasına katkı  sağlayan FinTech Istanbul B2B Connect Summit’in ilkine toplamda 215 şirket katılmış, gün boyunca her katılımcının 12 B2B eşleşmeye katılmasıyla birlikte yaklaşık 1658 B2B görüşme gerçekleşmişti. Gerçekleşen B2B görüşmelerin ortalama ticari değeri 1.500 Euro olurken, yaratılan toplam  ticari değer ise 2,5 milyon Euro oldu. Bu sene katılımın da artmasıyla birlikte çok daha büyük bir ticari sonuç bekleniyor.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için: https://fintechistanbulb2bconnectsummit.com/tr/


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Anahtar Kelimeler:
FinTech kobi
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