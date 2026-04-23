Gençler terk edince iş onlara kaldı: Arazilerinin akıbetini bilmiyorlar

Aydın'da köyden kente göçlerin artması, gençlerin evlenmemesi veya evlenenlerin de az çocuk yapması gibi çeşitli sebepler nedeniyle kırsal kesimlerde nüfus ile birlikte çiftçi sayısı da gün geçtikçe azalmaya başladı. İl genelinde ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunurken, gençlerin tarımla uğraşmaktan kaçınması ise dikkat çekiyor.

Gençlerin tarımdan uzaklaşması ile birlikte Aydın genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması da her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Çiftçi yaşının 60'a yükseldiği Aydın'ın köylerinde tarla ve bahçe işleri ile yaşlılar ilgileniyor.

Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi'nde traktörün giremediği arazilerde geleneksel yöntemlerle tarla ve bahçelerini süren üreticiler, köyde gençlerin kalmaması sebebiyle ‘İş başa düştü' diyerek topraklarını işlemeye çalışıyor.

"KÖYÜN EN GENÇLERİ BİZİZ"

Katırla toprakları işleyen 66 yaşındaki Musa Küçük, köyün en gencinin 50 yaşlarında olduğunu ifade ederek, "İncirlerin, asmaların diplerini işliyoruz. Onları sürüyoruz. Bizim buralarda traktör zaten işleyemiyor. Çapa makinesi işliyor ama o da bunun yaptığı işi yapamıyor. Mecburen yine hayvanla çalışıyoruz. Bahar mevsimi geldiği zaman mart ayında başlarız bu toprakları işlemeye, hazirana kadar devam eder. Köylerimizde maalesef genç kalmadı. Köyün en gençleri biziz. Köyün en gençleri 50 yaş üzeri. Haliyle bizim başımıza kalıyor işler. Gençleri buraya çekmemiz için köylere destek verilmesi lazım. Böyle giderse bizden sonra bu toprakları işleyecek insan kalmayacak. Çoluk çocuk yetişmeyecek. Benim 3 evladım var, üçü de dışarıda" dedi.

Artık yetişen gencin kalmadığını ve kendilerinden sonra arazilerinin akıbetinin ne olacağını bilmediklerini ifade eden 62 yaşındaki Tahir Çoban ise, "Genç olsa da bu işi yapmıyorlar artık. Hepsi dışarıda çalışıyor. Şehre gittiler. Köyde genç bulamazsın yani. En genç bizler varız. Bizden sonra bu arazilerin ne olacağını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.