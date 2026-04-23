28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!
28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

28 Nisan BİM katalog yayınlandı! BİM aktüel listesinde gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan atıştırmalıklara kadar onlarca fırsat BİM market raflarında yerini alacak. BİM salı günü başlayacak olan kampanyada avantajlı fiyatlar da dikkat çekiyor. BİM market raflarına gelecek bu yenilikleri kaçırmamak için hazırladığımız BİM aktüel ürünler listesine göz atmayı unutmayın. BİM salı aktüel fırsatları ve daha fazla marketin güncel aktüel broşürleri için bizi takip edin!

BİM’de bu hafta kahvaltılıklardan kişisel bakıma çeşitli ürünler yer alacak. Peynir ve sucuktan dondurulmuş burgere, kahveden meyve barlarına avantajlı temizlik paketlerinden cilt bakım ürünleri ve çeşitli hijyen malzemelerine her ihtiyaca hitap eden ürünler ve daha fazlası için hadi, içeriğe geçelim!

Teksüt taze kaşar peyniri 1000 g 349 TL

28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Teksüt taze kaşar peyniri 1000 g 349 TL
  • Torku dana kangal sucuk 500 g 315 TL
  • Teksüt olgunlaştırılmış tam yağlı klasik inek peyniri 450 g 199 TL
  • Kaanlar yarım yağlı beyaz peynir 800 g 159 TL
  • Teksüt krem peynir 400 g 89 TL
  • Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği dil peyniri 180 g 99,50 TL
  • Dost ballı sürülebilir krema 200 g 79,50 TL
  • Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 299 TL
  • Aknaz labne 3x180 g 119 TL
  • Yörsan %0,5 yağlı süt 1 L 36,50 TL
  • Sek ayran 200 ml 8,50 TL
  • Dost naneli ayran 300 ml 13,50 TL
  • Sek yarım yağlı yoğurt 5000 g 219 TL
  • Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 179 TL
  • Danone shake çeşitleri 200 ml 29,50 TL
  • Activia probiyotik yoğurt 8x100 g 149 TL
  • Torku %1,5 yağlı süt 6x200 ml 79,50 TL
  • Pınar hindi uzun sosis 430 g 89 TL
  • Polonez zeytinyağlı & otlu piliç füme eti 150 g 39 TL
  • Gedik piliç acılı bonfile 700 g 159 TL
  • Gedik piliç döner 1000 g 219 TL
  • Cornetto çilek-matcha 120 ml 60 TL
  • Sat Burger dana kapalı burger 230 g 139 TL
  • Aytaç dana döner dürüm 180 g 79 TL

Didi şeftali aromalı buzlu çay 6x330 ml 89 TL

28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • Didi şeftali aromalı buzlu çay 6x330 ml 89 TL
  • Sarelle kakaolu fındık ezmesi 700 g 229 TL
  • Jacobs Monarch çözünebilir kahve 100 g 199 TL
  • Jacobs çekirdek kahve espresso 500 g 450 TL
  • Jacobs çekirdek kahve crema 500 g 450 TL
  • Jacobs Monarch Intense filtre kahve 250 g 225 TL
  • Moliendo kolajenli ve lifli çözünebilir kahve 200 g 235 TL
  • Jucy %100 meyve suyu 6x200 ml 52 TL
  • Ahmad Tea demlik poşet çay 40x2 g 89 TL
  • Pepsi aromalı kola çeşitleri 330 ml 29 TL
  • Herby armut & şeftali meyveli buzlu çay 1 L 49,50 TL
  • Eti Crax turşu & ketçap aromalı çeşnili çubuk kraker 50 g 19,50 TL
  • Emsal yer fıstığı ezmesi çeşitleri 1000 g 169 TL
  • Kinder Bueno fındık dolgulu sütlü çikolata kaplamalı gofret 2x21,5 g 36 TL
  • Delly meyve bar 35 g 39 TL
  • Delly şekersiz bitter çikolata kaplı pirinç patlağı 37 g 39 TL
  • Proteinocean protein bar 50 g 59 TL
  • Züber meyve bar 40 g 49 TL
  • M&M's Minis renkli çıtır şekerleme kaplamalı sütlü çikolatalı drajeler 20 g 19 TL
  • Bebeto marshmallow yumuşak şekerleme 250 g 49 TL
  • Züber Noutos nohut cipsi 55 g 55 TL
  • Patos Magnus mısır cipsi 185 g 52 TL
  • Çerezos mısır çerezi peynir soğan aromalı 170 g 44 TL
  • Çerezos mısır çerezi süt mısır aromalı 150 g 44 TL
  • Rixy Dino mısır çerezi 113 g 34 TL
  • Patito patates cipsi 200 g 52 TL
  • Yerli Dakota çekirdek 400 g 42 TL
  • Gümüşkale fındıklı pestil muska 150 g 89 TL

Omo Cold Power sıvı çamaşır deterjanı 2500 ml 269 TL

28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Omo Cold Power sıvı çamaşır deterjanı 2500 ml 269 TL
  • Domestos ultra çamaşır suyu 5 L 199 TL
  • Bingo Premium toz deterjan 8 kg 345 TL
  • Mr.Oxy Maxima sıvı bulaşık deterjanı 3,5 L + 0,5 L 155 TL
  • Bingo Pro bulaşık makinesi kapsülü 50'li 229 TL
  • Stop Forte leke çıkarıcı 750 ml 89 TL
  • Wells kağıt havlu 6'lı 59 TL
  • Wells tuvalet kağıdı 12'li 69 TL
  • Art Matik çamaşır makinesi temizleyici 3x20 g 65 TL
  • Bind Activit bulaşık makinesi temizleyici 3x20 g 65 TL
  • Mr. Green sıvı beyaz sabun 1 L 65 TL
  • Hobby sıvı sabun 3000 ml 99 TL
  • Sleepy yüzey temizlik havlusu 100'lü 69 TL
  • Sleepy kişisel bakım havlusu 25'li 39 TL
  • Scarlett hijyenik ped gece 28'li 79 TL
  • Morfose keratin saç maskesi 25 ml 19,50 TL
  • Saç spreyi 250 ml 129 TL
  • Urbancare duş jeli 500 ml 79 TL
  • Hobby şampuan 850 ml 99 TL
  • Smiley World mini cep mendili 6'lı 29,50 TL
  • Colgate diş macunu 75 ml 119 TL
  • Protex desenli pişirme kağıdı 16'lı 49 TL
  • Dream Air kavanoz mum 190 g 199 TL
  • Greenworld bambu oda kokusu 150 ml 229 TL
  • Naturalove figürlü pelüş saç bandı 99 TL
  • Neutrogena peeling jel 150 ml 99 TL
  • Neutrogena yüz temizleme jeli 200 ml 99 TL
  • Neutrogena sivilce karşıtı yağsız nemlendirici krem 50 ml 99 TL
  • Dove cream bar 90 g 44,50 TL

Bu içerik 23 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

