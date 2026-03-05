GÜBRETAŞ’tan “satış durduruldu” iddialarına yanıt

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misillemeleri sonrası küresel ticaretin ana geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda riskler artarken İran donanması gerilimin ardından boğazdan geçişlerin kapatıldığını duyurdu.

Bölgede artan jeopolitik riskler, gübre ham maddeleri ve tarım ürünlerinin taşınmasında gecikmelere yol açarken özellikle fosfat ve potasyum gibi kritik girdilerin tedarikinde aksamalara neden olabiliyor.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Onkun, son gelişmelerin gübre üretimini ve tedarikini nasıl etkileyeceğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 yılı aşkın tecrübeye sahip GÜBRETAŞ'ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin katı ve kimyevi gübre ile ilgili tek tedarikçisi konumunda olduğunu, çiftçilerin ihtiyacı olan gübrelerin üretimini, tedarikini ve dağıtımını yaptığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1598 kooperatif ve 1 milyondan fazla çiftçi üyesi olduğunu dile getiren Onkun, GÜBRETAŞ'ın, bu çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübreleri zamanında ve eksiksiz olarak üretmek, tedarik etmek ve onlara ulaştırmak için çalıştığını anlattı.

Son zamanlarda Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelere işaret eden Onkun, dünyanın ihtiyacı olan enerji ve ham maddenin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını, bu durumun hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkilediğini bildirdi.

Onkun, "GÜBRETAŞ, durum böyle olsa dahi yıllara sari tecrübesiyle başta Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının ve çiftçilerinin ihtiyacı olan gübreleri zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak yönünde planlaması, programı var ve bunu da yürütüyor." diye konuştu.



Son günlerde gübre satışlarıyla ilgili doğru olmayan bilgiler yayıldığına işaret eden Onkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım Kredi Kooperatifleri satışları durdurdu, çiftçinin ihtiyacı olan gübreleri vermiyor' diye bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle doğru bir söylem değildir. Tarım Kredi Kooperatiflerinde gübre satışları hiçbir zaman durdurulmamıştır. Aksine gübre satışlarımız yılbaşından bu yana geçen 2025'in aynı dönemine göre yüzde 25 artış göstermiştir. Sadece stoklarımızın etkin yönetimi, kötüye kullanımın engellenmesi ve üreticilerimizin doğru zamanda ihtiyaçları olan gübrelere ulaşabilmeleri için birtakım tedbirler alınmıştır. "



GÜNLÜK GÜBRE SATIŞI 10 BİN TONDAN 20 BİN TONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Aytaç Onkun, 25 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri tarafında görev yaptığını, yaklaşık 30 senedir de tarımsal sektörün içerisinde bulunduğunu belirterek, tarımsal ekim ve gübre atım sezonuna ilişkin gerekli tüm planlamaları yaptıklarını söyledi.

Diğer tüm gübre satıcılarının da GÜBRETAŞ gibi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Onkun, şu ifadeleri kullandı:

"Normal şartlarda Tarım Kredi Kooperatiflerin günlük gübre satışı 10 bin ton civarlarındaydı. Savaşla beraber sektördeki diğer gübre satıcılarının satışlarını durdurması ve yavaşlatmasıyla Tarım Kredi'ye olan talep ciddi şekilde artmış oldu. Günlük 10 bin ton satış yapan Tarım Kredi Kooperatifleri günlük satışlarını 20 bin tonun üzerinde gerçekleştirmeye başladı. Özellikle belirtmek isterim ki Tarım Kredi Kooperatifleri etkin stok yönetimi yapmakta olup hiçbir zaman gübre satışlarını durdurmamıştır ve bundan sonraki süreçte de durdurmayacaktır."

"İLKBAHAR DÖNEMİNİ PLANLADIK"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Onkun, çiftçilerin gübrelerini ihtiyaç olduğunda talep etmeleri gerektiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye'de gübre ile ilgili çok büyük bir sıkıntı yok aslında. Örneğin çiftçimizin mayısta ihtiyacı olan bir gübreyi panik havasıyla bugünden talep etmesi piyasaya bir baskı oluşturmaktadır. Kullanılacak dönemde Tarım Kredi üzerine düşen görevi yerine getirecek ve çiftçilerimizin gübre ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Tarım Kredi ortaklarının ve diğer çiftçilerimizin, üreticilerimizin ihtiyacı olan gübreler için ilkbahar dönemini planladık. Çiftçilerimizden endişeye kapılmamalarını rica ediyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri dün olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanında ve yanında olmaya da devam edecek."



"İLAVE GÜBRE TEDARİKİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTE"

Aytaç Onkun, Türkiye'de GÜBRETAŞ'ın yanı sıra güçlü ve büyük üreticilerin de bulunduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu açıdan özellikle ilkbahar dönemi için belirtmek isterim ki; ilkbahar döneminde gübre ile ilgili herhangi bir yetersizlik, eksiklik, noksanlık yaşanacağını zannetmiyorum. Sektörde yüzde 30'a yakın pazar payımız var. Bizimle birlikte diğer oyuncuların da biraz daha fazla sorumluluk almasıyla birlikte çok büyük bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde özellikle yurt dışından ilave gübre tedarikine yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir."

GÜBRETAŞ'ın bir süre önce karşı karşıya kaldığı grev nedeniyle üretimde aksaklık yaşasa dahi ihtiyaç olan gübreleri zamanında çiftçilere ulaştırdığını vurgulayan Onkun, bundan sonra da süreci layıkıyla yürüteceklerini, her zaman gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.

Onkun, bu coğrafyada ilk kez olumsuzluk yaşanmadığını kaydederek, geçmişteki sıkıntılı dönemlerde de gübre üretimini ve tedarikini eksiksiz olarak yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır