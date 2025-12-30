FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor 'Bu fırsatı değerlendirin'

Karaman'ın Akçaşehir beldesinde yaşayan 28 yaşındaki Dönüş Çetin, devlet desteğiyle aldığı 15 gebe düveyle hayvancılığa başladı. Gündüzleri sigortacı olarak çalışmaya devam eden Çetin, "Mesaim bittikten sonra buraya geliyorum ve hayvanlarıma ben bakıyorum" dedi. Çetin " Devletimiz kadın girişimcilere bu konuda çok yardımcı oluyor. Kadınlara bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor 'Bu fırsatı değerlendirin'

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nden 2019'da mezun olan Çetin, bir sigorta şirketinde çalışmaya başladı. Çiftçilikle uğraşan aileden gelen Çetin, şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında hibe destek alabilmek için girişimde bulundu.

Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor Bu fırsatı değerlendirin 1

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından aldığı 15 gebe düveyle hayvancılığa adım atan Çetin, şimdilerde ailesinin çiftliğinde sürüsünü büyütmeye çalışıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı

Çetin, AA muhabirine, gündüzleri sigortacı olarak çalışmaya devam ettiğini, mesai sonrası hayvanlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Mynet Anket Kadın Girişimcilerin Hayvancılıkta Rolü
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Kadınlar bu sektörde başarılı olabilirler
Kadınların desteklenmesiyle daha fazla başarılı olabilirler
Devlet destekleri değerlendirilmeli
Bu konuda daha fazla teşvik gerekir
Bu anket 11 saat 39 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor Bu fırsatı değerlendirin 2

Ailesinin 5 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, kendisinin de bu yıl şubat ayında yaptığı başvurunun ardından hayvancılığa başladığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sektörden çekilmek yerine yeni gelir kapısı açtılar: Fiyatı 3 bin TL Sektörden çekilmek yerine yeni gelir kapısı açtılar: Fiyatı 3 bin TL

"Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında hibe desteğiyle 15 gebe düve aldım. Bunlardan 7 buzağım oldu. Şu anda 8 hayvanım da gebe. İnşallah 8 yavru daha bekliyoruz. Amacım 2026'nın sonuna kadar hayvan sayımı ikiye katlamak. Nasip olursa her yıl sayıyı katlayarak işletmemi büyütmeyi amaçlıyorum. Hedeflerim yüksek. Hayvanlara bakmak zor görülse de işimi severek yapıyorum. Sabahları samanlarını veriyoruz. Daha sonra yonca ve hayvan başına 5 kilo yem veriyoruz. Ailem maddi, manevi ve psikolojik olarak bana her türlü desteği sağlıyor. Onların desteğiyle buralara kadar geldim."

Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor Bu fırsatı değerlendirin 3

"DIŞARIDAN 'KADIN YAPAMAZ' GÖZÜYLE BAKILSA DA ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Çetin, hayvancılığın meşakkatli bir iş olduğunu ancak gönül verilirse her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor Bu fırsatı değerlendirin 4

Hayvanlarla ilgilenmenin kendisini rahatlattığını dile getiren Çetin, şunları ifade etti:

"Hayvanlarımla ilgilenmeyi seviyorum. Terapi gibi geliyor. Gündüzleri çalıştığım için bu saatlerde hayvanlarla ailem ilgileniyor. Mesaim bittikten sonra buraya geliyorum ve hayvanlarıma ben bakıyorum. Hayvan sayımızın arttığını görmek, onlara bakmak, küçük bir yavruyu büyütmek çok zevkli. Onların bana verdiği huzur çok başka. İşteki stresimi burada atıyorum. Her sabah işime gülerek gidiyorum. Dışarıdan 'kadın yapamaz' gözüyle bakılsa da bence öyle bir şey yok. Devletimiz kadın girişimcilere bu konuda çok yardımcı oluyor. Kadınlara bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bir yerden başlamak gerekiyor. İnsan istedikten sonra her şeyi başarabilir."

Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor Bu fırsatı değerlendirin 5

Anne Cennet Çetin de kızıyla birbirlerine destek vererek hayvanların her türlü bakımını yaptıklarını dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hiçbirini dışarıdan almıyor, topluyor 'Kazanç olarak talep var' Hiçbirini dışarıdan almıyor, topluyor 'Kazanç olarak talep var'

İşlerini severek yaptıklarını belirten Çetin, kadınların hayvancılık yapabileceğini söyledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü markanın temizlik ürünü yasaklandı; raflardan toplatılacakÜnlü markanın temizlik ürünü yasaklandı; raflardan toplatılacak
'Eyvah' deyip tedirgin olmayın!'Eyvah' deyip tedirgin olmayın!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman Hayvancılık devlet desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.