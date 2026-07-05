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Harekete geçtiler, 1 Eylül'de başlıyor: 'Beklentimiz yüksek'

Yeni sezon için umutlu olduklarını dile getiren balıkçılar, hava şartlarının olumlu seyrettiğini, yeni sezonda beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek palamut avının olacak gibi göründüğünü ifade ettiler.

Harekete geçtiler, 1 Eylül'de başlıyor: 'Beklentimiz yüksek'

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesi balıkçılar teknelerin boya ve bakımlarını sürdürüyor.

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Harekete geçtiler, 1 Eylül de başlıyor: Beklentimiz yüksek 1

Tekneler yeni av sezonuna hazırlık için bakıma alınırken ağ bakım işleri büyük ölçüde tamamlandı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yoroz limanında teknelerin bakım çalışması sürerken, hazırlıkların 1 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.

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Harekete geçtiler, 1 Eylül de başlıyor: Beklentimiz yüksek 2

"BU SENE BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Yeni sezonda özellikle palamut avından umutlu olduklarını belirten tekne sahiplerinden Resul Yılmaz, "Sezonumuz bitti. Şu anda teknelerin bakım ve tadilatını yapıyoruz. Ağların bakımı tamamlandı. Tekneler karaya çekilerek raspa ve boya işlemleri yapılacak. Eksik olan cihazlar tamamlanacak, makineler elden geçirilecek. Dolayısıyla şu anda 1 Eylül'e kadar bakım çalışmalarımızı sürdürüyor, yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Ağ işimiz bitti. Bu sene beklentimiz yüksek. Havalar iyi gidiyor. İnşallah palamut olacak gibi görünüyor. İnşallah hamsi de olur. Beklentimiz var. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Babamın dedesi de bu işi yapıyordu. Biz dördüncü kuşak balıkçılarız. Geçtiğimiz sezon çok balık tuttuk ancak değerini tam olarak bulmadı. İğneada tarafında bol miktarda hamsi avladık. Masraflarımız çoktu, bu nedenle çok fazla para kazanamadık. Yine de Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.

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Harekete geçtiler, 1 Eylül de başlıyor: Beklentimiz yüksek 3

"İNŞALLAH BEREKETLİ BİR SEZON OLUR"

Tekne sahiplerinden Rahmi Şahin, teknelerin genel bakımını yaptıklarını kaydederek, "Şu anda teknemizi yeni sezona hazırlıyoruz. Genel bakımlarını yapıyor, raspa ve boya işlemlerini tamamlıyoruz. Her yıl düzenli olarak yaptığımız bakım çalışmalarını bu sezon öncesinde de sürdürüyoruz. Bu dönemlerde teknenin tüm bakım işleri yapılırken, ağ bakımları ise daha önceden tamamlanıyor. Bir iki ay içerisinde bu işlemleri bitirdiğimizde zaten yeni sezon başlamış olacak. Biz ağ bakımlarımızı tamamladık. Ancak hâlâ bakım çalışmalarını sürdüren ve işlerini bitiremeyenler var. Yeni sezondan beklentimiz palamut yönünde. Henüz bunu gösterecek net bir işaret görmedik ancak umudumuz o yönde. İnşallah bereketli bir sezon olur" dedi.

Harekete geçtiler, 1 Eylül de başlıyor: Beklentimiz yüksek 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Balıkçı
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