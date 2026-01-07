Herkes yaptırmaya başladı, işleri birden açıldı: 250 TL fiyatı var

Erzurum'da Oltu Aslanpaşa Camii Sokağı’nda 42 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 64 yaşındaki İmdat Doğan, kar yağışının ardından işlerinde artış yaşandığını söyledi. Doğan, "İnsanlar daha çok kaymamak için ayakkabılarının alt kısmına pençe yaptırıyor. Kışlık bot tamirlerini de getiriyorlar. Bizim için kar bereket gibi bir şey oluyor. Çok şükür çalışıyoruz" dedi.

"KÜÇÜK TAMİRLERİ 20 İLE 50 TL ARASINDA YAPIYORUZ"

Ayakkabı tamir ücretleri hakkında da bilgi veren Doğan, "Ayakkabı tabanı değişimi 300 TL, pençe çakması 250 TL. Diğer küçük tamirleri ise 20 ile 50 TL arasında yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte Oltu’da ayakkabı tamircilerinde önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır