FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

İnternette görüp başvurdu, işi büyüttü 'Çok büyük fırsat olacağını düşündüm'

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan Aygül Bolu, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı destekle başladığı hayvancılığı kısa sürede büyüterek örnek bir girişimci oldu. Bolu aldığı destekle ilgili "Bunun benim için çok büyük bir fırsat olacağını düşündüm. Projeyi internet üzerinden gördüm. Ağabeyime sorduğumda başvurmamı söyledi. Başvurumuzu yaptık, nihayetinde onaylandı" ifadelerini kullandı.

İnternette görüp başvurdu, işi büyüttü 'Çok büyük fırsat olacağını düşündüm'

Kafkas Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği Bölümünden mezun olan Aygül Bolu, 2023 yılında "Uzman Eller Projesi" kapsamında aldığı yüzde 100 hibeyle iki gebe inekle besiciliğe adım attı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devreye alındı! Bakan Şimşek: 'Yeni bir döneme girdik, anında tespit ediyoruz' Devreye alındı! Bakan Şimşek: 'Yeni bir döneme girdik, anında tespit ediyoruz'

İnternette görüp başvurdu, işi büyüttü Çok büyük fırsat olacağını düşündüm 1

Elde ettiği gelirleri yeniden hayvancılığa yatıran Bolu, ailesinin de desteğiyle hayvan varlığını artırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

İnternette görüp başvurdu, işi büyüttü Çok büyük fırsat olacağını düşündüm 2

Devlet desteğinin doğru kullanıldığında kırsalda sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturduğunu gösteren 30 yaşındaki Aygül Bolu, azmiyle yöre halkına örnek oluyor.

İnternette görüp başvurdu, işi büyüttü Çok büyük fırsat olacağını düşündüm 3

Her gün ağabeyi Salim'in desteğiyle düzenli şekilde hayvanlarını besleyen Bolu, kentin et ve süt üretimine katkıda bulunuyor.

İnternette görüp başvurdu, işi büyüttü Çok büyük fırsat olacağını düşündüm 4

"PROJENİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM, BAŞVURDUM"

Aygül Bolu, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra doğduğu topraklara, köyüne yatırım yapmak için çalıştığını söyledi.

İnternette görüp başvurdu, işi büyüttü Çok büyük fırsat olacağını düşündüm 5

İş kurmak için yol ararken Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"nden haberdar olduğunu belirten Bolu, şöyle konuştu:

"Bunun benim için çok büyük bir fırsat olacağını düşündüm. Projeyi internet üzerinden gördüm. Ağabeyime sorduğumda başvurmamı söyledi. Başvurumuzu yaptık, nihayetinde onaylandı. Onaylandıktan kısa bir süre sonra bize alabileceğimiz hayvan sayısını söylediler. İki tane hayvanla başladık. İki hayvanımız ilk sene iki tane dişi verdi. İkinci senemizde de iki tane erkek yavru oldu. Erkek yavruyu çok besleyemediğimiz için onları sattık."

İnternette görüp başvurdu, işi büyüttü Çok büyük fırsat olacağını düşündüm 6

SÜT PARALARIYLA KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA YATIRIM YAPTI

Aygül Bolu, sattığı bu hayvanların parasıyla küçükbaş hayvan aldığını anlatarak, "Ekstradan sağım zamanında süt parasını toparlaya toparlaya iki koyun, üç koyun, dört derken koyun sayısını da hayvan sayısını da artırdık. Şu an işletmemde 10 büyükbaş hayvanım var, 150 de küçükbaş var. Bu imkanı bize sağladığı için Tarım ve Orman Bakanlığına çok teşekkür ederim." diye konuştu.

İnternette görüp başvurdu, işi büyüttü Çok büyük fırsat olacağını düşündüm 7

Hayvanların bakımında kız kardeşine destek olan ağabey Salim Bolu ise hayvan sayısını çoğaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Hayalimiz büyük bir işletme kurmak. Hepimiz destek çıktık. Biz de eve her şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Beraber bir aile işletmesi kurduk ve bunu büyütmeye çalışıyoruz." dedi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 yıl önce beyaz eşya alınan para ile deterjan alınıyor8 yıl önce beyaz eşya alınan para ile deterjan alınıyor
50 yıllık marka dünyanın en değerlisi oldu!50 yıllık marka dünyanın en değerlisi oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır Hayvancılık devlet desteği girişimci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.